Onze landgenoot zou zomaar eens speelminuten kunnen krijgen tegen Borussia Mönchengladbach. Van een verrassing gesproken.

Het was Zinédine Zidane zélf die in aanloop naar de Champions Leaguewedstrijd tegen Sjachtar Donetsk vorige week niet al te optimistisch klonk over Eden Hazard: 'Het enige was ik kan zeggen, is dat het een beetje erger was dan we verwacht hadden.' Op dat moment had ook nog niemand de Belg op de oefenterreinen van Valdebebas gespot.

Maar de afgelopen dagen is alles in een 'wonderlijke stroomversnelling' gekomen, zo wordt het nu in de Spaanse media omschreven. Afgelopen zondag kwam plots de melding dat Hazard een volledige groepstraining had afgewerkt. En dan de klap op de vuurpijl: zijn naam stond droogweg in de lijst van geselecteerden voor de Champions Leagueverplaatsing naar Borussia Mönchengladbach.

Dat had zo goed als niemand uit de buitenwacht zien aankomen. De meest optimistische prognoses spraken van een terugkeer rond midden november.

Droomaanval

Na de 1-3-surprise in de clásico tovert Zidane dus nog even een koninklijk wit konijn uit zijn hoed om het publiek helemaal met verstomming te slagen. Of Eden Hazard tegen de Duitsers al in actie komt, is koffiedik kijken. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd liet de Franse coach niet in zijn kaarten kijken: 'We zullen nog zien hoe we Eden gaan gebruiken. Maar dat hij erbij is, is goed nieuws voor ons.'

Hazard weet dat, als hij fit is, de linkerflank voorbehouden is voor hem. Vinícius Junior toonde zich de afgelopen weken, net zoals vorig seizoen, een waardige vervanger, maar hij zal plaats moeten ruimen als de Belgische maestro helemaal terug is.

Centraal in de aanval is Karim Benzema incontournable, temeer daar zijn doublure Luka Jovic bij de schaarse kansen die hij krijgt steevast door de mand valt.

Op rechts is er met Vinícius, Rodrygo, Lucas Vázquez en Marco Asensio keuze te over, maar het is een publiek geheim dat de voorkeur van Zidane naar die laatste gaat. Zizou droomt van een voorlinie Hazard-Benzema-Asensio, hopelijk krijgen we die binnenkort eens op het veld te zien. Wie weet straks al tegen Borussia Mönchengladbach?

Het was Zinédine Zidane zélf die in aanloop naar de Champions Leaguewedstrijd tegen Sjachtar Donetsk vorige week niet al te optimistisch klonk over Eden Hazard: 'Het enige was ik kan zeggen, is dat het een beetje erger was dan we verwacht hadden.' Op dat moment had ook nog niemand de Belg op de oefenterreinen van Valdebebas gespot. Maar de afgelopen dagen is alles in een 'wonderlijke stroomversnelling' gekomen, zo wordt het nu in de Spaanse media omschreven. Afgelopen zondag kwam plots de melding dat Hazard een volledige groepstraining had afgewerkt. En dan de klap op de vuurpijl: zijn naam stond droogweg in de lijst van geselecteerden voor de Champions Leagueverplaatsing naar Borussia Mönchengladbach.Dat had zo goed als niemand uit de buitenwacht zien aankomen. De meest optimistische prognoses spraken van een terugkeer rond midden november.Na de 1-3-surprise in de clásico tovert Zidane dus nog even een koninklijk wit konijn uit zijn hoed om het publiek helemaal met verstomming te slagen. Of Eden Hazard tegen de Duitsers al in actie komt, is koffiedik kijken. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd liet de Franse coach niet in zijn kaarten kijken: 'We zullen nog zien hoe we Eden gaan gebruiken. Maar dat hij erbij is, is goed nieuws voor ons.'Hazard weet dat, als hij fit is, de linkerflank voorbehouden is voor hem. Vinícius Junior toonde zich de afgelopen weken, net zoals vorig seizoen, een waardige vervanger, maar hij zal plaats moeten ruimen als de Belgische maestro helemaal terug is. Centraal in de aanval is Karim Benzema incontournable, temeer daar zijn doublure Luka Jovic bij de schaarse kansen die hij krijgt steevast door de mand valt. Op rechts is er met Vinícius, Rodrygo, Lucas Vázquez en Marco Asensio keuze te over, maar het is een publiek geheim dat de voorkeur van Zidane naar die laatste gaat. Zizou droomt van een voorlinie Hazard-Benzema-Asensio, hopelijk krijgen we die binnenkort eens op het veld te zien. Wie weet straks al tegen Borussia Mönchengladbach?