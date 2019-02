Eden Hazard: 'Het WK heeft veel veranderd, zowel voor mij als voor de Rode Duivels'

Eden Hazard over...

... de vergelijkingen met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi:

'Ik zit al een hele tijd aan hun tafel. (lacht) Ik ben daar al een tijd geleden bij aangeschoven! Ook al is het nog maar zes maanden geleden, er is voor mij wel een en ander veranderd na dat WK. Ik voel dat zelfs in de blikken van de mensen. Voordien las ik daarin: "Ja, het is een goeie speler, maar heeft hij zijn plaats bij de allergrootsten?" Sinds het WK denk ik dat het... (maakt zijn zin niet af) Over België zei men altijd dat we een goede generatie hadden, maar dat we nog niks bereikt hadden. Dat zeiden wij als spelers ook tegen elkaar. En na dat WK zeiden de mensen allemaal: "Ha neen, ze staan er wel degelijk." We hebben niet gewonnen, maar we waren misschien de mooiste ploeg op het WK. Best mogelijk dat wij het beste voetbal gebracht hebben. We worden nu gerespecteerd. En dat is iets wat ik ten opzichte van mij persoonlijk ook voel. Maar je moet altijd de voetjes op de grond houden. Het is onmogelijk om met hen vergeleken te worden gelet op wat zij al tien jaar presteren. Ik weet dat ik nog een weg heb af te leggen. Ik probeer er sinds mijn debuut plezier in te hebben, ik zal wel zien hoever het me brengt.'

... het belang van statistieken:

'Als ik dit seizoen eindig met dertig goals en twintig assists, dan gaat iedereen zeggen: "O ja, uitzonderlijk!" Ook al speel ik erg slechte matchen. Maar daar heb ik geen zin in. Ik trek me daar niets van aan. Ik speel bijvoorbeeld liever een match zoals die we verloren van Tottenham (1-0, in de halve finales van de League Cup, nvdr) en waarin ik mijn stempel kon drukken. Maar nul assists en nul goals... Zoals tegen Brazilië trouwens. Het is voor zulke wedstrijden dat ik voetbal speel. Ik heb al mijn trainers gefrustreerd. Sarri frustreer ik nog altijd. Ik heb José Mourinho gefrustreerd. Zij vonden dat ik meer moest scoren, meer dit moest doen en meer dat... En mijn volgende coach zal ik waarschijnlijk ook frustreren. Ik ben misschien wat apart binnen het groepje van de beste spelers ter wereld. Omdat de besten denken aan doelpunten, assists, trofeeën. En ik ben nooit zo geweest. Dus ja, misschien... Maar in het profvoetbal zijn er echt wel meer spelers zoals ik, die zich willen amuseren.'

... zijn toekomst:

'Ik heb altijd gezegd dat ik na Engeland nog iets anders wou ontdekken. Maar er zijn zaken die maken dat ik ook zou kunnen blijven. Ik sta dicht bij de top van mijn carrière, dat is een feit. Ook al kan het altijd nog wat beter, dat staat ook vast. Ik sta dus op een keerpunt, ja. We gaan de juiste richting nemen. Na het WK had ik de intentie om te vertrekken. Uiteindelijk ben ik bij Chelsea gebleven en speel ik een van de beste seizoenen in mijn carrière. Dus denk ik niet dat ik echt nood heb aan iets anders. Maar dat wil niet zeggen dat ik nog beter zal worden.'

Thomas Simon