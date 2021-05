Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een barbecue bij Koke en een deur op een kier.

In La Resistencia, een veel bekeken praatprogramma op de Spaanse televisie, was onlangs Koke te gast. De middenvelder werd kampioen met Atlético en maakt ook deel uit van de selectie van Luis Enrique. De presentator, een jonge Spaanse remake van Jay Leno, vroeg aan Koke of hij Eden Hazard zou uitnodigen op een barbecue bij hem thuis - dat blijft dus een thema in Spanje.

'Nee, waarom zou ik dat doen? Ik ken hem helemaal niet', was de eerste reactie van Koke. Om eraan toe te voegen: 'Maar mocht hij meekomen met een vriend van mij, dan is hij natuurlijk welkom.' Yannick Carrasco weet dus wie hij moet meebrengen.

Nieuwe trainer

Maar even serieus nu: het vertrek van Zinédine Zidane levert Hazard toch kopzorgen op. De Franse coach was Hazards pleitbezorger nummer één in de Spaanse hoofdstad. Net als veel andere spelers bedankte onze landgenoot zijn coach op Instagram.

Veel zal afhangen van wie de nieuwe trainer bij Real Madrid wordt. Mocht dat Antonio Conte zijn, die met Inter heeft afgesproken dat hij het volgende seizoen zéker niet in Italië aan de slag gaat, dan kan dat voor Hazard een reden zijn om te blijven. Met de Italiaan won hij bij Chelsea de titel én de FA Cup.

Vertrek

Hoe dan ook bevindt Eden Hazard zich in een delicate situatie bij Real Madrid. Bij de fans, die vanaf volgend seizoen terug de tribunes zullen bevolken, heeft hij het verkorven en voor zijn sportieve prestaties de afgelopen twee seizoenen bestaat maar één woord: een fiasco.

Volgens Marca zou Real Madrid dan ook bereid zijn om aan een eventueel vertrek van onze landgenoot mee te werken. De deur staat op een kier, hoewel Hazard nog een contract heeft tot 2024 en zijn marktwaarde op transfermarkt.com voor de vijfde keer sinds zijn overstap naar Spanje gezakt is, naar 40 miljoen euro.

Het gerucht doet de ronde dat Hazard terug naar Chelsea wil en dat hij 'niet gelukkig' is in Spanje. Als Kylian Mbappé zou komen, dan is dat, zo wordt geschreven, voor de positie van Hazard, maar dat is een beetje kort door de bocht. Mbappé kan immers ook de rechterflank voor zijn rekening nemen. En we hebben Hazard dit seizoen ook centraal in steun van Benzema zien voetballen.

Duivel

Begin volgende week sluit Eden Hazard terug aan bij de Rode Duivels en kan het vizier richting EK. In de loop daarnaartoe worden nog twee oefenwedstrijden afgewerkt, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Kroatië.

Komt Hazard daar in actie? Dat zou geleden zijn van 19 november 2019, toen België thuis een EK-kwalificatiewedstrijd met 6-1 won tegen Cyprus en Eden in de 64e minuut vervangen werd door Yari Verschaeren.

De laatste competitiematch van Real Madrid miste hij alvast door een 'overbelasting' en daarna vertrok hij op vakantie. Hopelijk staat daar geen barbecue op het programma...

