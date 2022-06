Voor het eerst sinds lang kregen de toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion een dartelende Eden Hazard te zien.

Na jarenlang blessureleed is de Madrileense recordaankoop naar eigen zeggen helemaal blessurevrij en woensdagavond in de met 6-1 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Polen toonde hij dat ook aan het publiek, dat in de tweede helft zijn naam scandeerde.

Hazard mist duidelijk nog ritme en ook de versnelling is nog niet helemaal terug van weggeweest, maar zijn dribbels kwamen er steeds meer uit en in de tweede helft leverde hij de assist af voor de 2-1 van Kevin De Bruyne. 'Aan hoeveel procent van mijn kunnen ik zit, dat is moeilijk te zeggen', vertelde een duidelijk tevreden Hazard tijdens het persmoment na de wedstrijd. 'Alleszins niet aan honderd procent, maar stap voor stap zal ik er geraken. Als ik er een cijfer moet opplakken: schrijf dan maar tachtig procent. Ik heb wedstrijdritme nodig en wil graag de wedstrijden aaneenrijgen.'

De aanvoerder zag dat de Belgen een reactie in huis hadden na de wanvertoning tegen Nederland. 'Het is altijd triest als je thuis vier doelpunten tegen krijgt. Dat was gewoon een offday, vandaag moesten we reageren en we hebben ook gedaan wat we moesten doen. Laat ons zeggen dat iedereen wel goed zal slapen vannacht.'

Dendoncker

Na de blamage tegen Oranje moest er ingegrepen worden in de verdediging en Roberto Martinez deed dat door Dedryck Boyata op de bank te laten voor Leander Dendoncker. 'Een verrassing was dat niet, want ook in de vorige interlandperiode tegen Burkina Faso speelde ik op die positie', bekende Dendoncker. Nochtans verklaarde de bondscoach eerder in hem vooral een middenvelder te zien. 'En dat blijft ook mijn favoriete positie. Maar ik probeer altijd klaar te zijn, voor elke wedstrijd, of ik nu achterin sta of op het middenveld.' Diep in de tweede helft volgde de beloning met zijn eerste doelpunt in het shirt van de nationale ploeg. Het werd een onhoudbare streep in de benedenhoek. 'Ik was er al enkele keren dichtbij geweest en ook eerder in deze wedstrijd had ik een kopkans. Maar nu staat hij op het bord en ik moet toegeven: dat voelt wel speciaal.'

Droomdebuut voor Openda

Loïs Openda, na zijn doelpunt bij debuut. © Belga

Twee debutanten mochten woensdagavond van het grote werk proeven bij de Rode Duivels.

In de tweede helft, toen de zege al een tijdje op zak was, mochten Loïs Openda en Wout Faes invallen en zo hun eerste cap pakken. Faes had al wel meerdere selecties achter zijn naam staan, maar nog geen speelminuten. Voor Openda was het bij zijn eerste selectie voor de nationale elf meteen prijs en daar eindigt het sprookje niet. Diep in de toegevoegde tijd zette hij de 6-1 eindstand op het scorebord. Een avond om nooit meer te vergeten voor de voormalige belofteninternational, die na een uitleenbeurt bij Vitesse terugkeert bij landskampioen Club Brugge.

