Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de steun van Zidane en de nieuwe cd van Guns N'Roses.

Topspelers vallen dezer dagen over elkaar heen met eerbetuigingen aan Diego Maradona. Niet zo Eden Hazard: op zijn sociale mediakanalen geen vermelding van Pluisje. Zijn laatste foto op Instagram is er een van hemzelf tijdens Inter-Real Madrid, met als bijschrift: Vital points in the @championsleague #hala madrid #UCL.

Levensbelangrijke punten, dat kan je wel stellen. De 0-2-overwinning geeft Zinédine Zidane weer wat ademruimte. De wisselvallige prestaties van Real doen immers de zenuwachtigheid bij voorzitter Florentino Pérez toenemen.

Wat deze week duidelijk werd: Zizou staat achter (de meeste van) zijn spelers en (de meeste van) zijn spelers staan achter hem. Dat Real, zonder een aantal belangrijke basispionnen (Ramos, Benzema), Inter in het eerste halfuur van de mat veegde, zegt veel over de instelling van de jongens die op het veld stonden.

Dat is natuurlijk ook de verdienste van Zidane, die nooit openlijk een speler afvalt en het altijd opneemt voor zijn troepen. Eén voor allen, allen voor één. Nog zo'n voorbeeld: de moeizame besprekingen rond de contractverlenging van Sergio Ramos. Zidane steekt niet weg dat hij vindt dat Ramos een verlenging verdient, iets wat hem niet in dank wordt afgenomen in de bestuurskamer. Voor een coach die het zo voor je opneemt, steek je met plezier een tandje bij.

Een imaginair land

Daar zal ook Eden Hazard het mee eens zijn. Zidane heeft de druk altijd zo veel mogelijk van zijn poulain weggehouden en hij zette hem op vijf dagen tijd twee keer in de basis (Villarreal en Inter).

In die wedstrijden deed Hazard aardig mee, maar de topvorm is er nog niet. Na de revalidatie van zijn spierblessure en zijn recente coronabesmetting kunnen we dat ook moeilijk verwachten, maar het inspireerde een columnist in sportblad AS wel tot een hilarische bedenking.

Hij schrijft dat de 'optimale vorm' van de Belg zoiets begint te worden als een imaginair land, als iets waar we allemaal op hopen, maar wat we nooit te zien gaan krijgen. Hij maakt ook de vergelijking met Sancho Panza. In het boek van Miguel de Cervantes rijdt die op zijn ezeltje mee als schildknaap van Don Quichot met het vooruitzicht dat hij ooit over zijn eigen land mag regeren. Maar dat is een utopie. Is ook de topvorm van Hazard een utopie?

De journalist van AS beëindigt zijn column met nog wat beeldspraak: 'Ik twijfel er niet aan dat Hazard steengoed is. Maar waar ik aan begin te twijfelen is of hij zich zelf nog herinnert hoe goed hij is. Sinds hij voor Real Madrid tekende, doet hij me denken aan die cd van Guns N' Roses. Dat ging zogezegd een meesterwerk zijn, maar die kwam nooit uit. Toen, twaalf jaar later, de cd er eindelijk was, zat niemand er nog op te wachten.'

Hopelijk zal het niet zo lang duren eer we de beste Hazard te zien krijgen.

Topspelers vallen dezer dagen over elkaar heen met eerbetuigingen aan Diego Maradona. Niet zo Eden Hazard: op zijn sociale mediakanalen geen vermelding van Pluisje. Zijn laatste foto op Instagram is er een van hemzelf tijdens Inter-Real Madrid, met als bijschrift: Vital points in the @championsleague #hala madrid #UCL. Levensbelangrijke punten, dat kan je wel stellen. De 0-2-overwinning geeft Zinédine Zidane weer wat ademruimte. De wisselvallige prestaties van Real doen immers de zenuwachtigheid bij voorzitter Florentino Pérez toenemen.Wat deze week duidelijk werd: Zizou staat achter (de meeste van) zijn spelers en (de meeste van) zijn spelers staan achter hem. Dat Real, zonder een aantal belangrijke basispionnen (Ramos, Benzema), Inter in het eerste halfuur van de mat veegde, zegt veel over de instelling van de jongens die op het veld stonden. Dat is natuurlijk ook de verdienste van Zidane, die nooit openlijk een speler afvalt en het altijd opneemt voor zijn troepen. Eén voor allen, allen voor één. Nog zo'n voorbeeld: de moeizame besprekingen rond de contractverlenging van Sergio Ramos. Zidane steekt niet weg dat hij vindt dat Ramos een verlenging verdient, iets wat hem niet in dank wordt afgenomen in de bestuurskamer. Voor een coach die het zo voor je opneemt, steek je met plezier een tandje bij.Daar zal ook Eden Hazard het mee eens zijn. Zidane heeft de druk altijd zo veel mogelijk van zijn poulain weggehouden en hij zette hem op vijf dagen tijd twee keer in de basis (Villarreal en Inter).In die wedstrijden deed Hazard aardig mee, maar de topvorm is er nog niet. Na de revalidatie van zijn spierblessure en zijn recente coronabesmetting kunnen we dat ook moeilijk verwachten, maar het inspireerde een columnist in sportblad AS wel tot een hilarische bedenking.Hij schrijft dat de 'optimale vorm' van de Belg zoiets begint te worden als een imaginair land, als iets waar we allemaal op hopen, maar wat we nooit te zien gaan krijgen. Hij maakt ook de vergelijking met Sancho Panza. In het boek van Miguel de Cervantes rijdt die op zijn ezeltje mee als schildknaap van Don Quichot met het vooruitzicht dat hij ooit over zijn eigen land mag regeren. Maar dat is een utopie. Is ook de topvorm van Hazard een utopie?De journalist van AS beëindigt zijn column met nog wat beeldspraak: 'Ik twijfel er niet aan dat Hazard steengoed is. Maar waar ik aan begin te twijfelen is of hij zich zelf nog herinnert hoe goed hij is. Sinds hij voor Real Madrid tekende, doet hij me denken aan die cd van Guns N' Roses. Dat ging zogezegd een meesterwerk zijn, maar die kwam nooit uit. Toen, twaalf jaar later, de cd er eindelijk was, zat niemand er nog op te wachten.' Hopelijk zal het niet zo lang duren eer we de beste Hazard te zien krijgen.