Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een trainingswedstrijd in Valdebas, de afwezigheid van Gareth Bale en het afscheid van Iker Casillas.

Vini of Edi, die vraag hield de Spaanse media afgelopen week bezig. Om de 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Manchester City weg te poetsen, zal Zinédine Zidane ten aanval moeten trekken. Daarvoor rekent hij meer dan ooit op zijn tridente. Met Karim Benzema en Marco Asensio liggen al twee punten van de drietand vast, over de derde volgt straks duidelijkheid.

Vinícius Júnior deed het sinds de heropstart van La Liga meer dan behoorlijk, maar de wedstrijd van vanavond is er een voor Galácticos, voor recordaankopen zoals Eden Hazard. De enige spelbreker: die verdomde enkel. Bij de kranten waren de voorspellingen dan ook verdeeld. Volgens Marca start de Braziliaan vanavond, als we AS mogen geloven, neemt Zidane het risico en dropt hij Hazard in de basis.

Witte ploeg

Tijdens het onderlinge partijtje 11 tegen 11 in de Ciudad Deportiva de Valdebas afgelopen zaterdag speelde de Rode Duivel in de witte ploeg, aan de zijde van Benzema en Asensio. 'Maar', zo vertelt een insider aan El Pais, 'zijn ploegmaats gingen niet met hem in duel.' Ze spaarden hem. Iets wat van Kyle Walker straks moeilijk kan worden verwacht.

'Het klopt dat Eden op het einde van de competitie wat last heeft gehad', zei Zidane op de persconferentie van donderdag. 'Maar ondertussen voelt hij zich veel beter en heeft hij vertrouwen.' Of hij het risico gaat nemen? 'Dat zijn dingen die tussen de speler en de trainer blijven.'

Nog een onderwerp op de persbabbel van de coach: de afwezigheid van Gareth Bale in de selectie. Opnieuw: 'Dat blijft tussen hem en mij. Ik kan alleen zeggen dat hij zelf heeft beslist om niet mee te gaan.' Bij AS menen ze te weten dat de Welshman geen zin had in een reisje naar Manchester om daar gewoon de bank te mogen verwarmen. De Golfoorlog - Wales. Golf. Madrid. In that order, weet u nog?- gaat onverminderd verder.

Casillas

Eerder deze week werd het treffen met City in Spanje overigens even overschaduwd. Iker Casillas kondigde zijn afscheid aan. 720 wedstrijden voor Real, vijf titels, twee bekers en drie Champions Leagues, daar maak je al eens enkele krantenpagina's voor vrij.

Een prijzenkast waar ook Hazard van droomt. Als 14-jarige al, toen nog in de jeugdopleiding van Lille, volgde hij lessen Spaans. 'Dan zei hij dat hij moest beginnen oefenen, voor wanneer hij ooit bij Real speelde.'

Zijn eerste seizoen voor de Madrilenen werd eerder een nachtmerrie. Amper één goaltje gemaakt en bijna twintig wedstrijden gemist door blessures. Toch wanhoopt hij nog niet. 'Eden is een speciale persoonlijkheid. Hij relativeert alles, blijft altijd positief', klinkt het in Valdebas.

Ook in Madrid moeten ze nog niet wanhopen, weten wij als geen ander. Maar als Hazard wil dat ook het kritische Madrileense publiek positief blijft, doet hij er goed aan stilaan te tonen dat hij zijn geld waard is en dat ook hij over enkele jaren een plaatsje in de eregalerij van Real verdient.

Hij heeft nog vier wedstrijden om zijn seizoen te redden en het nieuwe met een schone lei te starten. Te beginnen vanavond in Manchester.

