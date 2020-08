Vrijdag barst het geweld van de Champions League los. Als voorsmaakje gaf Eden Hazard een interview aan de site van het kampioenenbal. 'Mijn mooiste goal? Dat is makkelijk te zeggen, want ik heb er nog niet veel gemaakt.'

Vrijdag om 21 uur wordt uitgemaakt wie doorgaat naar de eindronde van de Champions League in Lissabon. Wordt het Manchester City of Real Madrid? De heenwedstrijd in maart ging alvast naar de Engelse club na een 1-2-overwinning in Bernabeu. Het wordt dus een loodzware taak voor Eden Hazard en co, maar de Rode Duivel heeft er wel veel zin in. 'Iedereen wil terug Champions League zien. De mensen hebben er nood aan en zeker met dit hoge niveau van wedstrijden', vertelt hij op de site.

Het eindtoernooi in Lissabon is anders dan de voorbije jaren. In plaats van heen- en terugwedstrijden, wordt nu alles in één wedstrijd beslist en vinden alle wedstrijden in dezelfde stad plaats. 'Zidane vertelde ons dat als we voorbij Manchester City geraken, we dan drie finales voor de boeg hebben. We hoeven dan niet te denken aan een terugwedstrijd, want die is er niet. Nu is het gewoon 90 minuten op ons best spelen en er alles aan doen om te winnen. Dat is Real Madrid, het heeft die Champions League nodig, natuurlijk.

'Man van de assist'

Eden Hazard sprak verder ook nog over zijn favoriete momenten in de Champions League. Over zijn mooiste goal in het kampioenenbal moest hij niet lang nadenken. 'Dat is makkelijk om te zeggen, want ik maakt er nog niet echt veel. Ik denk dan toch meteen aan mijn eerste goal. Dat was tegen Schalke in 2013. Eigenlijk had ik hem moeten afleggen voor Fernando Torres, want hij had al twee keer gescoord, maar ik deed het zelf en was dan ook erg opgelucht dat de bal erin rolde. Het was dan ook nog eens mijn eerste goal buitenshuis in een belangrijke wedstrijd waar we echt goed speelden.'

'Een goal die ikzelf had willen scoren? Makkelijk, die van Zinédine Zidane in de finale tegen Bayer Leverkusen in 2002. Ik heb de goal zelf niet live kunnen zien, want ik was nog jong en ik moest gaan slapen van m'n vader, maar de dag erop zag ik het op TV en viel m'n mond open: "Wow!"'

Op het einde van het interview werd Hazard voor een dilemma gesteld: scoren of een assist geven. 'Ik heb het een niet liever dan het ander. Het gevoel is hetzelfde als je de bal in de netten ziet gaan. In mijn hoofd ben ik wel niet voordturend aan het denken om te scoren. Dat zie je nu wel vaak bij de jongere voetballers. Ik zeg dan ook wel liever dat ik de man van de assist ben in plaats van een doelpuntenmachine. Ik hou er dan eigenlijk ook wel meer van om die laatste pass te geven, maar een fantastische goal scoren in de laatste minuut geeft ook wel een geweldig gevoel.'

Bekijk hieronder het volledige interview.

