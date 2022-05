Bij de Koninklijke zijn ze ervan overtuigd dat onze landgenoot volgend seizoen echt een rol van betekenis kan spelen, ook mét Kylian Mbappé in de kern.

Op de persconferentie waar Roberto Martínez de 32-koppige selectie voor de wedstrijden in de Nations League bekendmaakte, stak de bondscoach het gekende deuntje af over Eden Hazard: 'Hij voelt zich goed, hij heeft nog een intensieve voorbereidingsweek op de CL-finale. Alles wat hij meepikt is bonus, voor hem en voor ons.'

...

Op de persconferentie waar Roberto Martínez de 32-koppige selectie voor de wedstrijden in de Nations League bekendmaakte, stak de bondscoach het gekende deuntje af over Eden Hazard: 'Hij voelt zich goed, hij heeft nog een intensieve voorbereidingsweek op de CL-finale. Alles wat hij meepikt is bonus, voor hem en voor ons.'Hij voelt zich 'goed'. Of dat echt zo is, is koffiedik kijken, maar aan de gretigheid te zien waarmee hij vorig weekend tegen Cádiz in de 65ste minuut Rodrygo verving, is hij op de goede weg. Dat hij zich eind maart liet opereren om het titaniumplaatje aan zijn rechterenkel te laten weghalen, heeft hem mogelijk fysiek én mentaal bevrijd. Dat plaatje liet hem niet toe om pijnvrij te trainen en te voetballen. Nu is Hazard van dat zeurend gevoel verlost. Bij de club spreken ze intern toch van een 'verandering'.Verwacht wordt dat hij in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Real Betis nog méér minuten zal krijgen. En wie weet? Misschien kan hij ook in de Champions Leaguefinale tegen Liverpool nog iets forceren.Carlo Ancelotti is er immers van overtuigd dat de 31-jarige Belg, die nog twee seizoenen onder contract ligt, écht nog een rol van betekenis kan spelen. In de hiërarchie moet hij voorlopig wel Vinícius, Rodrygo en zelfs Marco Asensio laten voorgaan. En dan zwijgen we nog over de eventuele komst van Kylian Mbappé. De Italiaanse coach, die zich naarmate het seizoen vorderde genoodzaakt zag om een paar van zijn basispionnen af en toe rust te gunnen, is van plan om volgend seizoen méér te roteren. 'Met een completere kern kan je dat. Een basisplaats veroveren bij een grote ploeg is voor niemand gemakkelijk. En ik blijf vinden dat wat telt niet de kwantiteit van speelminuten is maar de kwaliteit. Het voorbeeld is Rodrygo, die de laatste weken het verschil gemaakt heeft ondanks een minder aantal speelminuten.'Ondanks zijn lage rendement in verhouding tot zijn kostprijs van 100 miljoen euro, is Real Madrid dus niet geneigd om zich deze zomer van Eden Hazard te ontdoen. Ook een uitleenbeurt aan Arsenal of Borussia Dortmund, zoals hier en daar in de Spaanse media gesuggereerd wordt, lijkt niet aan de orde.Florentino Pérez gelooft ook dat Hazard, eens hij fysiek in orde is, nog altijd een voetballer is die het verschil kan maken. Opvallend was dat de voorzitter op 29 maart, de dag dat Hazard geopereerd werd, een bezoekje bracht aan zijn speler in het ziekenhuis. Hij toonde belangstelling in het resultaat van de ingreep en wilde onze landgenoot een hart onder de riem steken. Een speciale behandeling van Pérez, die niet voor iedere speler weggelegd is.De vraag blijft natuurlijk of Hazard ooit nog het niveau zal halen dat hij bij Chelsea had. Bij Real geloven ze graag dat het mogelijk is. Er wordt ook gerekend op het management van Ancelotti om de beste Hazard naar boven te halen.Op de instelling van de Belg is alleszins niks (meer) aan te merken. In tegenstelling tot Gareth Bale nam hij wél deel aan de festiviteiten na de titel. Hazard is heel gemotiveerd om de verloren tijd in te halen. Als hij gespaard blijft van blessures en stelselmatig kan opbouwen richting volgend seizoen, is dat misschien wel mogelijk (maar dat hebben we al wel vaker geschreven).In die zin komen de Nations Leaguewedstrijden begin volgende maand niet ongelegen voor hem. Bij de Rode Duivels kan hij weer minuten maken en de diesel langzaamaan op gang trekken. Met Luka Modric (36) en Karim Benzema (34) heeft hij bij Real ook het voorbeeld van twee dertigers die een prachtseizoen draaien. Waarom zou dat voor Hazard niet kunnen lukken?