Eden Hazard is een van de zes genomineerden voor de trofee voor de Speler van het Jaar in de Premier League, zo maakte de Professional Footballers' Association (PFA), de Engelse spelersvakbond, zaterdagmiddag bekend.

Hazard is de enige Belg en ook de enige Chelsea-speler op de lijst. In de verkiezing krijgt hij concurrentie van de drie Manchester City-spelers Sergio Agüero, Raheem Sterling en Bernardo Silva, en het Liverpool-duo Virgil van Dijk en Sadio Mané.

Hazard won de prestigieuze prijs eerder al in 2015. Vorig jaar eindigde collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne op de tweede plaats, achter de Egyptenaar Mo Salah, die dit jaar de grote afwezige is. Ook de Zuid-Koreaan Heung-min Son zit er niet bij.

Hazard groeide toen pas in het slot van de competitie naar zijn beste vorm toe en zat vorig jaar zelfs niet bij de genomineerden.

Laatste keer

Dit seizoen trok Edinho zijn WK-vorm echter door naar de Premier League, waar hij wekelijks een van de weinige lichtpunten is bij Chelsea. In 33 wedstrijden leverde hem dat zestien doelpunten en twaalf assists op. Meer dan waarschijnlijk wordt het de laatste keer dat Hazard kans maakt op de trofee, want na dit seizoen lijkt een vertrek bij Chelsea zich aan te kondigen.

Belangrijkste gegadigde is dan Real Madrid, dat honderd miljoen euro op tafel zou willen leggen. Chelsea hoopt op een bedrag van 116 miljoen euro, ondanks het feit dat onze landgenoot in Londen maar een overeenkomst meer heeft tot medio 2020.

Ook vorige zomer wou Real Hazard na het WK naar Bernabeu halen, maar finaal stuitte de Koninklijke toen op een njet van Chelsea-directeur Marina Granovskaia.

Voor de prijs voor de beste jongere zijn Sterling, Bernardo Silva, Welshman David Brooks (Bournemouth) en de Engelsen Declan Rice (West Ham), Marcus Rashford (Manchester United) en Trent Alexander-Arnold (Liverpool) de genomineerden.