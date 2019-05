Geen enkele speler was dit seizoen in de Premier League bij meer goals betrokken dan Eden Hazard. Intussen lijkt Chelsea zich neer te leggen bij zijn vertrek.

Zijn zevende - en vermoedelijk laatste - seizoen bij Chelsea is zijn beste. Eden Hazard klokte af op 16 doelpunten en 15 assists in de Premier League. Hij is daarmee rechtstreeks betrokken bij 31 doelpunten, of net niet de helft van de 63 goals van Chelsea, dat het seizoen beëindigde op de derde plaats - ver achter kampioen Manchester City en runner-up Liverpool.

Geen enkele speler doet beter. Na Hazard volgen Liverpool-aanvaller Mohamed Salah (22 doelpunten en 8 assists), het Manchester City-duo Sergio Agüero (21 doelpunten en 8 assists) en Raheem Sterling (17 doelpunten en 10 assists) en Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang (22 doelpunten en 5 assists).

Mysterie

Intussen lijkt Chelsea zich neer te leggen bij zijn vertrek. Eden Hazard wordt al langer gelinkt aan een transfer naar Real Madrid en het ziet er meer dan ooit naar uit dat de 28-jarige Rode Duivel deze zomer het team van coach Zinédine Zidane vervoegt.

Volgens de doorgaans goed ingelichte Spaanse sportkrant Marca is de overgang zelfs zo goed als beklonken, al gaapt er officieel nog een kloof tussen wat Real Madrid wil betalen en wat Chelsea wil krijgen voor Hazard, die in Londen nog een contract tot de zomer van 2020 heeft.

'Eden Hazard is gedurende zijn zeven seizoenen bij Chelsea altijd een grote speler geweest en nu is het tijd om zijn beslissing te respecteren', zo vertelde Chelsea-coach Maurizio Sarri zondag na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen.

'Natuurlijk hoop ik, zoals alle Chelsea-fans, dat hij bij ons zal blijven, maar op dit moment weet ik niet wat het zal worden. Eden heeft alles gegeven voor deze club en is een van de twee of drie beste spelers ter wereld geworden.'

Afgelopen weekend gaf Hazard de fans ook weer wat hoop met een mysterieuze reactie op de Chelsea Awards, waar hij uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar van de club. Toen er vanuit het publiek geroepen werd dat hij een nieuw contract moest tekenen, antwoordde Hazard: 'Waar is de pen?'

Het blijft dus een groot vraagteken waar Eden Hazard volgend seizoen voetbalt. Als het tot een akkoord met Real komt, dan speelt hij op woensdag 29 mei in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe zijn laatste wedstrijd voor Chelsea: de Europa League-finale tegen Arsenal.