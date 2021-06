Eden Hazard kende de voorbije twee jaar vooral blessureleed bij Real en dat heeft er toch ook mentaal ingehakt, al lijkt het momenteel weer naar zijn beste vorm toe te groeien. 'Aan mijn kwaliteiten heb ik nooit getwijfeld, maar wel of ik na al die blessures nog honderd procent fit zou geraken voor dit toernooi'.

Dat zei de Belgische aanvoerder zondag tijdens een persmoment in Sint-Petersburg.

'Ik heb drie keer mijn enkel gebroken en die wordt misschien nooit meer zoals tien jaar geleden. Maar ik weet wel dat als ik in vorm ben, ik voldoende kwaliteiten op het veld kan brengen en me kan bewijzen. Daar denk ik nu vooral aan. Me inhouden in de duels doe ik niet. Aan een mogelijke nieuwe blessure mag je niet denken. Het komt erop aan slimmer te zijn, een oplossing te zoeken.'

De stijgende vorm van Hazard tovert steeds meer een glimlach op het gelaat van bondscoach Roberto Martinez. Terwijl er voor het toernooi heel wat twijfels waren over de fitheid en vorm van de Madrileense recordaankoop en zijn prestatie in de oefeninterland tegen Kroatië niet echt hoopgevend was, zagen we op het EK bij zijn invalbeurten tegen Rusland en vooral in Denemarken flarden van de Hazard van weleer. Tegen Finland staat hij voor het eerst sinds november 2019 in de basis bij de nationale elf. Bij Real is dat van 1 mei geleden.

'Zware wedstrijden op komst'

'Ik denk niet dat ik al aan honderd procent zit, maar ik ben wel goed genoeg om een wedstrijd te starten. Het zou mooi zijn als ik bij het begin van de tweede ronde aan honderd procent zit. Ik voel het vertrouwen toenemen, want voorlopig gaat alles zoals gepland. Het was altijd al de bedoeling geleidelijk aan opnieuw in de ploeg te komen, met telkens meer minuten. Morgen start ik, maar negentig minuten zal het misschien niet worden. We zullen zien hoe het loopt tijdens de wedstrijd. Als het vijftig minuten zijn, zijn het er vijftig. Zijn het er zestig, is het ook zo. We zullen wel zien.'

Net als Kevin De Bruyne en Axel Witsel lijkt Hazard net op tijd helemaal fit te zijn voor de start van de tweede ronde, die zich als erg lastig aankondigt. Zoals de zaken er nu voor staan, komt België in de zware tabelhelft terecht. 'We zijn natuurlijk op ons sterkst als we allemaal fit zijn, als iedereen beschikbaar is. Dat lijkt me wel duidelijk. Of we ook de favoriet zijn? Als we allemaal op het juiste moment in vorm zijn, is het mogelijk, maar er spelen vele factoren mee tijdens zo'n toernooi.'

