Elke zaterdag berichten we in 'de tuin van Eden' over de belevenissen van Hazard bij Real Madrid. Deze week: de terugkeer van onze landgenoot loopt niet van een leien dakje.

Het is nu al meer dan vijftig dagen dat Eden Hazard niet kan voetballen en het einde is nog niet in zicht. 'Merci, Thomas Meunier', zei de nummer 7 van Real Madrid nog luchtig per video op het gala van de Gouden Schoen, maar het grapje bleef een beetje in de ether hangen als de geur van een aangebrande hamburger.

Wanneer Real dit weekend FC Sevilla ontvangt, zal dat al de 17e wedstrijd op rij zijn dat het zonder de Belgische sterspeler moet aantreden. Het moet wel gezegd dat de Koninklijke die periode zonder kleerscheuren is doorgekomen. Meer nog, de clásico in Camp Nou werd gewonnen op punten (0-0) en de Spaanse supercup mocht op het palmares bijgeschreven worden. Met een excellente Thibaut Courtois tussen de palen, tot grote tevredenheid van Florentino Pérez. De Realvoorzitter was lyrisch over onze landgenoot.

Ondertussen schuift de deadline voor de terugkeer van Hazard steeds verder op. Eerst hoopte men nog op 1 februari, wanneer de Madrileense derby op het menu staat. Nu klinkt het dat men al blij zal zijn als Hazard klaargestoomd kan worden voor het CL-duel tegen Manchester City op 26 februari.

Met ook nog zijn blessure in het begin van het seizoen erbij waren de dagen dat Zinédine Zidane van zijn aanwinst heeft kunnen genieten tot nu toe vrij schaars. De 29-jarige Belg moet in één seizoen nog nooit zo lang out geweest zijn. Het enige voordeel is misschien dat Hazard straks misschien fris als een hoentje aan het EK begint...

Goed gestoffeerd

Ondertussen leert Madrid Eden Hazard kennen als een 'gereserveerde, timide en zwijgzame persoonlijkheid', zoals hij in een Spaans medium onlangs nog werd omschreven. Heel anders dan zijn vriend Thibaut Courtois. Het Madrileens nachtleven interesseert Hazard niet, hoogstens wordt hij eens gespot in een restaurant, bij voorkeur dan nog met een Belgische keuken. Dat blijft, volgens de Spaanse pers, zijn zwakke punt: hij houdt te veel van eten, iets wat tijdens zijn revalidatie ook nauwlettend gemonitord wordt door Real Madrid.

Want als het straks money time is in de competitie en op het kampioenenbal, rekent Zizou wel op de man voor wie hij persoonlijk zijn nek uitstak. Isco en Vinícius profiteren van Hazards afwezigheid om zich weer wat meer in de kijker te spelen. Het minste wat je kan zeggen, is dat de A-kern van Real Madrid goed gestoffeerd is.

En daar komen met het oog op volgend seizoen nog een paar nieuwelingen bij: de jonge Braziliaan Reinier werd al vastgelegd en ook Ajacied Donny van de Beek staat dicht bij een overgang. Met die twee erbij zal Real Madrid 36 voetballers onder contract hebben, rekende Marca uit. Een beetje te veel van het goede...

