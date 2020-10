Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: getaxeerd door transfermarkt.com en steun van Drogba en Modric.

Het is stil rond Eden Hazard. En dat is misschien maar goed ook. Op het thuisfront is het uitkijken naar de match van de Rode Duivels (zonder Hazard, maar er is weelde genoeg) tegen Engeland en de Spaanse media hebben een vette kluif aan FC Barcelona, waar voorzitter Josep Bartomeu steeds meer onder druk komt te staan.

En uiteraard wordt het nieuws ook in Spanje vooral beheerst door COVID-19: de Spaanse regering riep intussen de noodtoestand af in Madrid.

De schijnwerpers zijn dus even niet op de nummer 7 van Real Madrid gericht. Zo kan hij in alle luwte werken aan zijn zoveelste comeback. Intussen raakte bekend dat zijn marktwaarde nog eens met 20 procent is gezakt, van 80 miljoen naar 60 miljoen euro. Toen hij goed een jaar geleden bij Real Madrid tekende, was Hazard nog 150 miljoen euro waard, volgens de gerespecteerde site Transfermarkt.

Thibaut Courtois, de laatste weken uitstekend op dreef in het Koninklijke doel, maakte de omgekeerde beweging: hij is nu 75 miljoen euro waard, het hoogste bedrag dat hij ooit bereikte. Hij is daarmee zelfs de meest waardevolle speler uit de kern van Real, voor Federico Valverde en Raphaël Varane, met allebei een prijskaartje van 70 miljoen euro.

Steun der groten

Intussen kreeg Hazard steun uit verschillende hoeken. Zo zei Luka Modric in een Spaans radioprogramma dat Hazard 'een van de beste spelers ter wereld is. Hij is ongelooflijk en ik ben er zeker van dat hij dat nog zal laten zien dit jaar, als de blessures hem niet tegenhouden.'

Didier Drogba, die voor de interland van Ivoorkust tegen België geïnterviewd werd door Mbaye Leye op RTL Sprots, maakt zich alvast geen zorgen over Hazard.

'Eden maakt een moeilijk moment mee. Zelfs ik ben erdoor gefrustreerd, want ik ken hem. Ik weet tot wat hij in staat is. Ik zou echt willen dat hij de pannen van het dak speelt bij Real en ik weet dat dat nog zal komen. Hij gaat hier mentaal nog sterker uitkomen en hij heeft in Zidane iemand die hem daarin goed kan begeleiden', beweert de inmiddels 42-jarige oud-spits van Olympique Marseille en Chelsea.

Kortom, de boodschap is: positief blijven, Eden!

Het is stil rond Eden Hazard. En dat is misschien maar goed ook. Op het thuisfront is het uitkijken naar de match van de Rode Duivels (zonder Hazard, maar er is weelde genoeg) tegen Engeland en de Spaanse media hebben een vette kluif aan FC Barcelona, waar voorzitter Josep Bartomeu steeds meer onder druk komt te staan.En uiteraard wordt het nieuws ook in Spanje vooral beheerst door COVID-19: de Spaanse regering riep intussen de noodtoestand af in Madrid.De schijnwerpers zijn dus even niet op de nummer 7 van Real Madrid gericht. Zo kan hij in alle luwte werken aan zijn zoveelste comeback. Intussen raakte bekend dat zijn marktwaarde nog eens met 20 procent is gezakt, van 80 miljoen naar 60 miljoen euro. Toen hij goed een jaar geleden bij Real Madrid tekende, was Hazard nog 150 miljoen euro waard, volgens de gerespecteerde site Transfermarkt. Thibaut Courtois, de laatste weken uitstekend op dreef in het Koninklijke doel, maakte de omgekeerde beweging: hij is nu 75 miljoen euro waard, het hoogste bedrag dat hij ooit bereikte. Hij is daarmee zelfs de meest waardevolle speler uit de kern van Real, voor Federico Valverde en Raphaël Varane, met allebei een prijskaartje van 70 miljoen euro.Intussen kreeg Hazard steun uit verschillende hoeken. Zo zei Luka Modric in een Spaans radioprogramma dat Hazard 'een van de beste spelers ter wereld is. Hij is ongelooflijk en ik ben er zeker van dat hij dat nog zal laten zien dit jaar, als de blessures hem niet tegenhouden.'Didier Drogba, die voor de interland van Ivoorkust tegen België geïnterviewd werd door Mbaye Leye op RTL Sprots, maakt zich alvast geen zorgen over Hazard. 'Eden maakt een moeilijk moment mee. Zelfs ik ben erdoor gefrustreerd, want ik ken hem. Ik weet tot wat hij in staat is. Ik zou echt willen dat hij de pannen van het dak speelt bij Real en ik weet dat dat nog zal komen. Hij gaat hier mentaal nog sterker uitkomen en hij heeft in Zidane iemand die hem daarin goed kan begeleiden', beweert de inmiddels 42-jarige oud-spits van Olympique Marseille en Chelsea.Kortom, de boodschap is: positief blijven, Eden!