Eden Hazard is er zaterdag niet bij in de laatste competitiewedstrijd van Real Madrid, thuis tegen Villarreal waarin de Koninklijke de titel kan pakken. Zijn coach Zinedine Zidane bevestigde vrijdag dat de Rode Duivel met een lichte blessure kampt.

'Eden Hazard heeft iets. Het is geen ernstige blessure maar we willen geen risico nemen. Aangezien hij vandaag niet heeft getraind met het team, is er iets mis. Hij is out voor de wedstrijd van morgen', verklaarde Zidane.

Hazard was sinds enkele weken opnieuw fit na een zoveelste spierblessure. Hij sluit zijn tegenvallende seizoen bij Real af met vier goals en een assist in 21 wedstrijden.

Real kan zaterdag zijn Spaanse titel verlengen als het zelf wint van subtopper Villarreal en concurrent Atletico Madrid met punten morst op het veld van staartploeg Valladolid. Beide duels beginnen om 18u.

'Eden Hazard heeft iets. Het is geen ernstige blessure maar we willen geen risico nemen. Aangezien hij vandaag niet heeft getraind met het team, is er iets mis. Hij is out voor de wedstrijd van morgen', verklaarde Zidane. Hazard was sinds enkele weken opnieuw fit na een zoveelste spierblessure. Hij sluit zijn tegenvallende seizoen bij Real af met vier goals en een assist in 21 wedstrijden. Real kan zaterdag zijn Spaanse titel verlengen als het zelf wint van subtopper Villarreal en concurrent Atletico Madrid met punten morst op het veld van staartploeg Valladolid. Beide duels beginnen om 18u.