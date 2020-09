Eden Hazard behoort nog niet tot de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de uitwedstrijd bij Betis, zaterdag op de derde speeldag in La Liga. Real-coach Zinédine Zidane had de deur eerder vrijdag wel op een kier gezet.

'Eden is een speler die op de terugweg is na een blessure, maar hij heeft weinig trainingen in de benen. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt. Dat hebben we hem ook gezegd, nog voor de eerste wedstrijd. Er komen nog genoeg wedstrijden, ze volgen elkaar in sneltempo op. Woensdag spelen we al tegen Valladolid', aldus Zidane. De kans leek echter groot dat het duel van zaterdag nog net te vroeg zou komen voor de Madrileense recordaankoop. De Rode Duivel ontbrak nadien dan ook in de selectie van Zidane. 'Van zijn enkelblessure heeft hij geen last meer. Maar met zo weinig trainingen in de benen moet je zo'n speler langzaamaan brengen. Het is een kwestie van nog een beetje tijd. Eden zal binnenkort terug in de ploeg staan', liet Zidane voorts duidelijk verstaan.

De 29-jarige Hazard viel vorig seizoen uit met een enkelkwetsuur en kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Koninklijke. Bij de nationale ploeg werd hij opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland, maar ook daarin kwam hij geen minuut in actie. Dat leidde dan weer tot verontwaardiging in de Madrileense pers.

'Eden is een speler die op de terugweg is na een blessure, maar hij heeft weinig trainingen in de benen. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt. Dat hebben we hem ook gezegd, nog voor de eerste wedstrijd. Er komen nog genoeg wedstrijden, ze volgen elkaar in sneltempo op. Woensdag spelen we al tegen Valladolid', aldus Zidane. De kans leek echter groot dat het duel van zaterdag nog net te vroeg zou komen voor de Madrileense recordaankoop. De Rode Duivel ontbrak nadien dan ook in de selectie van Zidane. 'Van zijn enkelblessure heeft hij geen last meer. Maar met zo weinig trainingen in de benen moet je zo'n speler langzaamaan brengen. Het is een kwestie van nog een beetje tijd. Eden zal binnenkort terug in de ploeg staan', liet Zidane voorts duidelijk verstaan. De 29-jarige Hazard viel vorig seizoen uit met een enkelkwetsuur en kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Koninklijke. Bij de nationale ploeg werd hij opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland, maar ook daarin kwam hij geen minuut in actie. Dat leidde dan weer tot verontwaardiging in de Madrileense pers.