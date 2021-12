Eden Hazard zit opnieuw in de wedstrijdselectie van Real Madrid. Woensdag krijgt hij wellicht speelminuten in de thuismatch tegen Athletic Bilbao, een wedstrijd van de zestiende speeldag in La Liga. Dat meldde trainer Carlo Ancelotti dinsdag.

Wegens ziekte kon Hazard een tijdje niet trainen. De Spaanse pers vermoedde dat er meer aan de hand was en berichtte dat de Rode Duivel wellicht een kuitblessure had opgelopen. 'Neen, van een blessure is geen sprake', vertelde Ancelotti. 'Hij had gewoon buikgriep, meer niet. Nu gaat het weer goed met hem en heeft hij al twee keer met de groep getraind. Om zijn conditie te verbeteren, zal hij natuurlijk ook speelminuten moeten maken. Dat is duidelijk. Maar hij moet geduld oefenen. Er volgen nog veel matchen en hij zal zijn kans krijgen.'

Zonder Hazard won de leider in de Liga A met 1-4 in Granada en met 2-1 van Sevilla. In de Champions League moest Sheriff Tiraspol met 0-3 voor de bijl.

Hazard speelde dit seizoen verspreid over elf wedstrijden nog maar 415 minuten. Daarin kwam hij niet tot scoren en leverde hij slechts één assist af. Zij basisstek is hij kwijt aan de Braziliaan Vinicius.

