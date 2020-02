In wat nog maar zijn tweede optreden was na een maandenlange blessureperiode viel Eden Hazard alweer uit bij Real Madrid. Gevreesd wordt dat zijn seizoen erop zit.

Hoe zou Thomas Meunier zich voelen? De rechtsback blesseerde zijn collega Rode Duivel Eden Hazard in het Champions League-duel tussen zijn PSG en Real Madrid eind november. Het begin van een lijdensweg voor Hazard, die net op dat moment zijn draai begon te vinden bij de Koninklijke na eerder ook al vier weken inactiviteit in augustus en september door een hamstringblessure. Aanvankelijk werd uitgegaan van enkele weken rust, maar al snel bleek de blessure deze keer ernstiger: een barst in de rechterenkel. Het duurde tot vorige week, tegen Celta de Vigo, eer de aanvoerder van de Rode Duivels zijn rentree vierde op de voetbalvelden.

Het moet gezegd: dat gebeurde met véél goesting. Hier en daar nog een onzorgvuldige baltoets -die we niet gewoon zijn van hem- en gebrek aan versnelling, maar Hazard nam initiatief en toonde meteen weer flitsen van klasse. Ook Zinédine Zidane was blij dat zijn dure zomeraankoop weer fit was, want Real kende de voorbije maanden toch flink wat moeite met de afwerking en in het creëren van kansen.

Lijdensweg

Op Levante startte Eden Hazard zaterdagavond opnieuw in de basis. De bedoeling: hem helemaal klaarstomen voor de cruciale komende weken, met duels tegen Manchester City in de CL en volgende zondag (1 maart) de Clásico tegen FC Barcelona. De Belgische aanvaller oogde net als tegen Celta de Vigo zeer gretig. Het samenspel met linksachter Marcelo liep soms nog stroef, maar opvallend was de manier waarop zijn ploegmaats -Benzema op kop- hem zochten in de combinatie.

Tot iets voorbij het uur. Bij een onschuldig uitziende actie, een hakballetje, struikelde Hazard half over zijn eigen benen (of werd hij toch licht aangetikt?). Meteen begon de Belg te manken. Een spierblessure leek het eerst. Hazard probeerde nog verder te spelen, maar na vijf minuten trekkebenen werd het duidelijk: wisselen. Met een haast emotieloze gelaatsuitdrukking verliet de nummer 7 van Real het terrein, Vinicius JR verving hem.

Een dag later volgt het verdict: een stressfractuur aan diezelfde rechterenkel. De aanhechting van het kuitbeen met de enkel vertoont opnieuw een klein barstje, melden Spaanse media. Hetgeen gelijk staat aan weer enkele maanden rust en revalidatie. Seizoen gedaan, lijkt het dan ook. Het EK met België zou evenwel niet in gedrang komen.

De lijdensweg die Eden Hazard in zijn eeste seizoen bij droomclub Real meemaakt, is compleet. Begonnen met overgewicht, moeilijk in zijn ritme komend, een hamstringblessure in augustus die hem vijf wedstrijden aan de kant hield. Stilaan de juiste vorm vinden en dan aangetrapt worden door Meunier, meer dan twee maanden revalidatie, anderhalf match spelen en nu opnieuw maanden out. Balans van zijn debuutseizoen in Madrid: 15 wedstrijden, 1 doelpunt en 5 assists.

Oorzaken

Het speculeren over de oorzaken kan beginnen. Overcompensatie van die fysieke achterstand deze zomer? Een teveel aan (mentale) stress die voor spanningen in de spieren zorgt? De medische staff van Real, die eigenlijk vooral uit Fransen bestaat en die mee instonden voor de wereldtitel in 2018, kan nochtans wat adelbrieven voorleggen, maar mag zichzelf nu in vraag stellen. Zij oordeelden dat een operatie niet nodig was na de trap van Meunier. Enkele maanden rust zouden volstaan. Was de blessure toch onvoldoende hersteld?

Het enige voordeel aan dit tegenvallende debuutseizoen bij de Koninklijke: als Hazard tijdig fit geraakt voor het EK, zal hij -in tegenstelling tot vele andere toppers- niet uitgeblust aan het toernooi kunnen beginnen.

