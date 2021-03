Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: koninklijke rimpels en opengetrokken paraplu's.

Elf miljoen euro per jaar. Dat zou het loon van Eden Hazard bij Real Madrid zijn volgens een overzicht dat onlangs onder meer in Marca, L'Equipe en in La Gazzetta dello Sport te lezen was. Iets minder dan Kevin De Bruyne bij Manchester City (12 miljoen euro) en iets meer dan Romelu Lukaku bij Inter (9 miljoen euro).

Tel daar de transfersom van een slordige 100 miljoen euro en een contract tot 30 juni 2024 bij en u zal begrijpen dat er in de bestuurskamer van Real Madrid niet gelachen wordt als het onderwerp Eden Hazard ter sprake komt. Dat is een grote investering voor wel heel weinig rendement.

Bij de gedachte dat er voor volgend seizoen mogelijk ook nog uitgekeken moet worden naar een dure vervanger voor de Belgische vedette, krijgen Florentino Pérez en co er spontaan een aantal koninklijke rimpels bij.

Real is de beste club ter wereld en dan is het ook logisch dat de druk in alle geledingen groot is. En natuurlijk heeft iedereen bij Real er alles voor over om de beste Eden Hazard te zien, maar het is ook duidelijk dat er ergens in het raderwerk van de club iets niet goed gedaan wordt wanneer een speler steeds maar weer hervalt in kleine blessures.

Bij het doorgaans goed geïnformeerde El Confidencial beweren ze dat er telkens fouten gemaakt worden bij de begeleiding van Hazard wanneer hij terugkeert uit blessure. Het online medium schrijft: het revalidatieproces wordt niet gerespecteerd, er wordt te veel haast gemaakt en alle tests worden niet naar behoren uitgevoerd.

Het zou natuurlijk bijzonder grootmoedig zijn als er iemand in het organigram van de club naar voren treedt en opbiecht: ik denk dat ik bij de revalidatie van Eden fouten gemaakt heb. De kans dat dat gebeurt is ongeveer even groot als dat een scheidsrechter aangeklampt wordt door een speler: hallo, je had zojuist een penalty moeten fluiten want ik heb hands gemaakt in het strafschopgebied.

Dat gebeurt niet. Oók niet bij de beste club ter wereld. Meestal gaan dan de paraplu's open en dat is nu net wat Eden Hazard niet nodig heeft. Als iedereen aan hetzelfde zeel trekt om onze nummer 10 uit het slop te trekken, moet dat lukken.

In de hoop een einde te maken aan alle miserie krijgt Hazard nu acht weken de tijd om zijn lichaam te laten herstellen. Bovendien wordt de hulp ingeroepen van Lieven Maesschalck en zijn team. Dat is weer wat extra expertise die misschien soelaas kan brengen.

In deze tijden is het vaak zaak om de curve naar omlaag te krijgen, maar in het geval van Hazard zouden we nu graag beginnen aan een opwaartse beweging.

