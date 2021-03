Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: geen derby en geen spitsen.

Het doel was de Madrileense derby halen. Zondag om 16.15 uur wordt er afgetrapt in het Wanda Metropolitano en dat zal zonder Eden Hazard zijn.

De voortekenen waren eerder deze week al niet gunstig. Dinsdag was de eerste groepstraining gepland als voorbereiding op het duel met de buren. Eden Hazard kwam echter het veld niet op, hij bleef in de fitness. Eerst was de verwachting dat hij toch minstens een deel van de training zou kunnen afwerken, maar dat gebeurde niet.

De zaterdag ervoor had hij nochtans een intensieve individuele sessie afgewerkt: sprinten, schieten, oefeningen op explosiviteit,... het hele arsenaal passeerde de revue. Een terugkeer zou niet lang meer op zich wachten, zo leek het.

Maar ook woensdag en donderdag bleef het bij individuele trainingen voor Hazard, net zoals voor Sergio Ramos en Karim Benzema, zo meldde de website van de Koninklijke.

Voor wanneer zijn terugkeer dan wel voorzien is, is een groot mysterie. Om het met de vaak gekopieerde hit van de Italiaan Tony Renis uit 1962 te zeggen: quando quando quando?

Blessure nummer 42

In de laatste zes derby's, sinds de Europese supercup van 2018, verloor Real niet van Atlético. Dat zou zondag weleens anders kunnen zijn.

Aan de lijst met geblesseerden mocht deze week ook Mariano Díaz toegevoegd worden. Er werd een spierblessure bij hem vastgesteld, in totaal al de 42e blessure dit seizoen bij Los Blancos.

De vraag is dan ook vooral wie Zizou straks als diepe spits gaat uitspelen. Spijt dat hij Luka Jovic terug naar Eintracht Frankfurt heeft laten gaan, moet de Franse coach niet hebben. Na diens verschroeiende start in de Bundesliga met drie goals in zijn eerste drie wedstrijden, is de Servische machine stilgevallen. Hij heeft er zelfs nog geen basisplaats veroverd.

Met de onzekerheid rond Karim Benzema en de blessure van diens enige doublure Mariano, lijkt het waarschijnlijk dat Zidane van een 4-3-3 zal overschakelen op een 4-4-2, met Federico Valverde als extra pion op het middenveld. Voorin heeft hij dan de keuze tussen Isco, Marco Asensio, Rodrygo en Vinícius.

Een echte verrassing zou zijn dat hij vasthoudt aan de 4-3-3 en voor Hugo Duro als nummer 9 kiest. De 21-jarige centrumspits heeft er dit seizoen al twee invalbeurten opzitten, maar hem voor de leeuwen gooien in dé wedstrijd van de laatste kans op de titel, zou wel erg veel druk op zijn jonge schouders leggen.

Feit is wel dat het team van Zidane er dit seizoen doorgaans stond wanneer dat het meest verwacht werd, ongeacht hoeveel spelers er in de ziekenboeg moesten achterblijven. Benieuwd of het team zondag zichzelf weer overstijgt.

