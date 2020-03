Eden Hazard is donderdag met succes geopereerd in het Amerikaanse Dallas, nadat hij eind februari uitviel met een barst in de rechterenkel. Dat heeft zijn team Real Madrid, dat nog niet liet weten hoelang de Rode Duivel buiten strijd is, bekendgemaakt.

'Onze speler Eden Hazard is vandaag met succes geopereerd in Dallas aan de barst in zijn rechterenkel', klinkt het op de site van Real. 'De medische staf van Real superviseerde de ingreep. Hazard blijft in observatie tot hij groen licht krijgt om het ziekenhuis te verlaten en zijn revalidatie te starten.'

De zomertransfer van Real werd in de Carrell Clinic in Dallas geopereerd aan de enkel door twee gerenommeerde Amerikaanse chirurgen, die heel wat ervaring hebben met dergelijke kwetsuren. De verwachting is dat Hazard twee tot drie maanden out zal zijn, maar het EK van komende zomer zal in principe niet in gevaar komen.

