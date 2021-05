Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: onheilspellende muziek, het licht van René en het advies om een winnaar te worden.

Pulp. Moes. Fricassee. Zo goed als niets liet de Spaanse pers over van Eden Hazard na zijn optreden tegen Chelsea woensdag. Als een kudde hysterische olifanten die over een pingpongballetje hoste, zo gingen ze tekeer. Niet onterecht: Hazard kwam bijna niet in het stuk voor.

En dan moesten de beelden van ná de wedstrijd nog komen. Onze landgenoot werd, op het gras van Stamford Bridge nota bene, grappend en grollend gespot met zijn ex-ploegmaats van Chelsea. En dat nét na de uitschakeling in de Champions League...

De presentator van El Chiringuito, een populaire voetbalshow in Spanje, zag er de grap niet van in. Op de fotowall achter hem werden de compromitterende beelden getoond. Hij keek staalhard naar de camera. Terwijl onheilspellende muziek weerklonk, liet hij een veelbetekenende stilte vallen. Dan begon hij zijn betoog tegen 'Chazar'. Wat is dit, Chazar? Waar is het respect, Chazar? Dit is een belediging voor het madridismo, Chazar! Om af te sluiten met: 'Hazard kan geen seconde langer bij Real Madrid blijven!!!'

"Hazard can't continue at Real Madrid one second longer!"



How Spanish media outlet, El Chiringuito TV, reacted to images of Eden Hazard congratulating his former Chelsea teammates 😳



(via @elchiringuitotv)pic.twitter.com/zux4g4kaps — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2021

Te weinig Ruud Vormer

Een en ander dwong onze landgenoot om met excuses op zijn Instagramaccount te komen. Dat het niet zijn bedoeling was om de fans van de Koninklijke te beledigen. Bij Sporza was Filip Joos ook al in zijn pen gekropen om Hazard te verdedigen.

Hoe dan ook, verstandig was het niet om voor het oog van de camera te gaan bijpraten met de gabbers van weleer en daarbij smakelijke herinneringen op te halen.

Het staat allemaal in schril contrast met pakweg een Cristiano Ronaldo die misnoegd het veld af stapt na een onterecht afgekeurde goal. Of met een Ruud Vormer die tijdens de rust van een match tegen Anderlecht zegt: 'Wat zijn we fucking aan het doen, man?'

Hazard is cool, Hazard is chill, Hazard is relaxed. Met zo'n attitude kom je doorgaans verder in het reggae dan in een voetbalwereld waar verdedigers highfiven en Vikingkreten uitstoten wanneer ze als onbehouwen bruten gewoon maar een bal in corner hebben verwerkt.

Eden Hazard, te chill voor de harde voetbalwereld? © GETTY

Vandereycken

Dat gebrek aan grinta is een probleem, maar dat is niet zijn grootste obstakel bij Real Madrid. Daar liet René Vandereycken in zijn column in Het Nieuwsblad onlangs zijn licht over schijnen. Volgens de ex-bondscoach weten de ploegmaats van Hazard na twee jaar nog altijd niet hoe en wanneer ze hem moeten aanspelen.

Vandereycken heeft daar zeker een punt. Bij de Rode Duivels zuigt Hazard alle ballen naar zich toe en verlopen er veel aanvallen over hem - zo was het ook vroeger bij Chelsea - maar bij Real zien ze hem soms niet eens staan. Dat werd ook tegen Chelsea nog maar eens duidelijk. Het was soms aandoenlijk om te zien hoe Hazard zijn best deed om zich vrij te lopen zonder het leer te krijgen.

Vandereycken drukt het zo uit: 'Kijk, Hazard kan altijd en overal het verschil maken. Maar als hij elke helft maar een keer of vijf in balbezit komt, is dat onbegonnen werk. Dan moet hij bijna elke keer iets speciaals en productiefs doen en dan weet de tegenstander dat ook. Neen, hij moet elke helft zeker vijftien keer in balbezit komen, zodat hij zijn momenten kan uitkiezen. Dan kan hij - zoals De Bruyne bij City - eens een tikje opzij geven of achteruit, om dan ineens met een verrassende actie uit te pakken. Hij moet dus vaker de bal raken.'

Cultuur van winnen

Een en ander maakt duidelijk dat Hazard nog niet hoog genoeg staat in de hiërarchie bij Real Madrid, zoals Vandereycken ook aangeeft. Hij kampt er, wellicht voor de eerste keer in zijn carrière, met een gebrek aan status. Die kan hij afdwingen met prestaties op het veld, maar ook met zijn gedrag. Zich eens boos maken op Kroos of Modric omdat hij de bal niet krijgt, bijvoorbeeld. Van zich afbijten, zich een winnaar tonen, zoals een Sergio Ramos dat bijvoorbeeld doet.

Bij Real Madrid zit die 'cultuur van winnen' ingebakken. Als je daar niet in meegaat, word je genadeloos afgemaakt. Hazard geeft te veel de indruk van de zondagvoormiddagvoetballer die na de match in de cafetaria een pintje gaat drinken en dan thuis een worstje op de barbecue legt met de vrienden. Daar is natuurlijk niks verkeerds mee, maar dan moet je niet bij Real Madrid gaan voetballen.

