Eden Hazard heeft een contract voor vijf seizoenen, tot 30 juni 2024, bij Real Madrid getekend. Dat maakte de Spaanse club vrijdagavond bekend. De 28-jarige Rode Duivel komt over van het Engelse Chelsea. Na de medische testen wordt hij volgende week donderdag voorgesteld in het Santiago Bernabéu-stadion.

Een transferbedrag werd niet bekendgemaakt. Volgens de media legt Real 100 miljoen euro op tafel en zal dat bedrag via bonussen oplopen tot 140 à 145 miljoen euro. Dat maakt hem de duurste Belgische speler in de geschiedenis.

Na zeven seizoen aan Stamford Bridge zit het Londense avontuur van Hazard erop. Chelsea kocht de Henegouwse dribbelkont in 2012 weg bij Rijsel, waar hij zijn profdebuut maakte. Hazard maakte furore in de Ligue 1, veroverde de dubbel in 2011 en werd twee jaar na elkaar verkozen tot Speler van het Jaar. De glansprestaties van het Belgische wonderkind waren ook buitenlandse topclubs niet ontgaan. Na vijf jaar in Noord-Frankrijk verhuisde Eden Hazard voor een slordige 40 miljoen euro naar Chelsea.

Bij de Blues kwam Hazard tot wasdom. Over de loop der jaren zou hij er uitgroeien tot een icoon, die in één adem genoemd wordt met Chelsea-legendes Frank Lampard, John Terry en Didier Drogba. De honderdvoudige international vulde er ook zijn prijzenkast. In zijn eerste seizoen mocht Hazard meteen de Europa League op zijn palmares zetten. Nadien zouden er nog twee Premier League-titels (2015 en 2017) en een FA Cup (2018) bijkomen. Eind mei nam de immer goedlachse aanvaller afscheid met een tweede eindzege in de Europa League. Het orgelpunt, namelijk de Beker met de Grote Oren, kwam er niet.

Daarvoor steekt Hazard nu dus opnieuw het kanaal over, al treft hij bij zijn nieuwe broodheer ook een bouwwerf aan. Bij Real wordt Hazard herenigd met doelman Thibaut Courtois, die vorig seizoen al de overstap naar Madrid maakte. De goalie van de Rode Duivels beleefde tot dusver weinig plezier bij de Koninklijke. Niet alleen was Courtois niet de onbetwiste nummer 1, Real Madrid kende zonder sterkhouder Ronaldo een kleurloos seizoen.

In La Liga eindigden 'Los Blancos' op de derde plaats, 19 punten achter rivaal Barcelona. De Champions League eindigde abrupt in de achtste finales tegen na een historische remonte van Ajax in Bernabeau en ook de Copa del Rey was de Madrilenen niet gegund. De wereldbeker voor clubs won Real wel, maar dat was slechts een druppel op een hete plaat.

Inmiddels keerde Zinedine Zidane terug als coach, maar om het tij helemaal te keren trekt Real Madrid de geldbuidel open. Zo werden Luka Jovic (Frnkfurt), Eder Militao (Porto) en Rodrygo (Santos) al voor grof geld weggeplukt. Maar de nieuwste 'galactico' moet Eden Hazard worden. Na jaren flirten met Zidane worden beide sierlijke voetballers nu verenigd.

De offensieve middenvelder wordt niet alleen de duurste Belgische voetballer (Manchester United betaalde 85 miljoen euro voor Romelu Lukaku), maar de op één na duurste wereldwijd. Enkel de Braziliaan Neymar (222 miljoen euro van Barcelona naar PSG) kostte meer.