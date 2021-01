Met een goal en een assist tegen Deportivo Alavés trok de diesel Hazard zich op gang. De weg naar boven is ingezet.

De familie Hazard kon wel een opsteker gebruiken. Kylian Hazard werd bij Cercle Brugge op non-actief gezet, Thorgan Hazard ligt nog altijd in de lappenmand en van Eden Hazard liet de Spaanse media de laatste weken geen spaander heel.

Maar kijk, tegen Deportivo Alavés liet Eden, begin deze maand dertig jaar geworden, voor het eerst sinds lang veelbelovende dingen zien. Hij was niet alleen goed voor een goal en een assist, af en toe liet hij ook flitsen van de 'oude Hazard' bewonderen, de speler die voetbalt voor het plezier en die niet bang is van de tegenstander.

Eén keer, toen hij een tik kreeg van Victor Laguardia op zijn geplaagde rechtervoet, hielden we ons hart vast. Hazard begon te hinkepoten, maar lang duurde dat niet.

Toen Deportivo Alavés in de tweede helft wat potiger begon te voetballen in een poging om alsnog de 0-3-achterstand op te halen, haalde interim-coach David Bettoni - Zinédine Zidane, getroffen door het coronavirus, moest het duel thuis volgen - onze landgenoot naar de kant.

'Eden Hazard heeft 63 goede minuten gespeeld. Ik haalde hem enkel maar van het veld af om hem fris te houden. Eden beleeft een moeilijk anderhalf jaar met blessures. We moeten geduld hebben. Dat is moeilijk bij Real Madrid, dat weet ik', zei Bettoni achteraf.

Rustig programma

De komende weken heeft Real Madrid een rustig programma, zonder midweekvoetbal. De eerstvolgende competitiewedstrijden ogen ook niet al te moeilijk. Voor het naar Atalanta trekt in de 1/8 finale van de Champions League op 24 februari, speelt Real nog drie keer thuis (tegen Levante, Getafe en Valencia) en maakt het nog twee verplaatsingen (naar Huesca en Valladolid).

Het zijn ideale wedstrijden om de motor van Hazard helemaal te laten warmdraaien. Krijgt Zinédine Zidane dan toch nog gelijk? Hij predikte altijd geduld met Hazard en hield hem de hand boven het hoofd.

En vooral: geeft Eden Hazard de Spaanse media lik op stuk. Ze hebben hem wekenlang onder de grond geschreven, het zou mooi zijn als hij nu écht kan laten zien wat hij waard is. Nu, één zwaluw maakt de lente niet... Maar het geeft wel hoop op betere tijden.

Steve Van Herpe

De familie Hazard kon wel een opsteker gebruiken. Kylian Hazard werd bij Cercle Brugge op non-actief gezet, Thorgan Hazard ligt nog altijd in de lappenmand en van Eden Hazard liet de Spaanse media de laatste weken geen spaander heel.Maar kijk, tegen Deportivo Alavés liet Eden, begin deze maand dertig jaar geworden, voor het eerst sinds lang veelbelovende dingen zien. Hij was niet alleen goed voor een goal en een assist, af en toe liet hij ook flitsen van de 'oude Hazard' bewonderen, de speler die voetbalt voor het plezier en die niet bang is van de tegenstander. Eén keer, toen hij een tik kreeg van Victor Laguardia op zijn geplaagde rechtervoet, hielden we ons hart vast. Hazard begon te hinkepoten, maar lang duurde dat niet. Toen Deportivo Alavés in de tweede helft wat potiger begon te voetballen in een poging om alsnog de 0-3-achterstand op te halen, haalde interim-coach David Bettoni - Zinédine Zidane, getroffen door het coronavirus, moest het duel thuis volgen - onze landgenoot naar de kant. 'Eden Hazard heeft 63 goede minuten gespeeld. Ik haalde hem enkel maar van het veld af om hem fris te houden. Eden beleeft een moeilijk anderhalf jaar met blessures. We moeten geduld hebben. Dat is moeilijk bij Real Madrid, dat weet ik', zei Bettoni achteraf.De komende weken heeft Real Madrid een rustig programma, zonder midweekvoetbal. De eerstvolgende competitiewedstrijden ogen ook niet al te moeilijk. Voor het naar Atalanta trekt in de 1/8 finale van de Champions League op 24 februari, speelt Real nog drie keer thuis (tegen Levante, Getafe en Valencia) en maakt het nog twee verplaatsingen (naar Huesca en Valladolid).Het zijn ideale wedstrijden om de motor van Hazard helemaal te laten warmdraaien. Krijgt Zinédine Zidane dan toch nog gelijk? Hij predikte altijd geduld met Hazard en hield hem de hand boven het hoofd. En vooral: geeft Eden Hazard de Spaanse media lik op stuk. Ze hebben hem wekenlang onder de grond geschreven, het zou mooi zijn als hij nu écht kan laten zien wat hij waard is. Nu, één zwaluw maakt de lente niet... Maar het geeft wel hoop op betere tijden. Steve Van Herpe