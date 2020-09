Eden Hazard is opnieuw buiten strijd. De 29-jarige winger heeft een spierblessure in het rechterbeen opgelopen. Dat laat Real Madrid weten.

Bondscoach Martinez nam Hazard woensdag op in zijn ruime kern van 33 spelers voor de oefeninterland tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel), en de Nations League-duels tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). Maar ook die wedstrijden zal de aanvoerder van de nationale ploeg dus (vermoedelijk) aan zich moeten laten voorbijgaan.

Real Madrid zegt niet hoelang Hazard aan de kant staat. Volgens Spaanse media zou het om een afwezigheid van drie weken gaan.

Dit seizoen speelde Eden Hazard nog geen minuut. Sinds zijn transfer naar Real Madrid vorige zomer was Hazard al 213 dagen geblesseerd.

