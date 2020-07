Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: na een weekje Costa del Sol moet onze landgenoot klaargestoomd worden.

Het rijk van Eden Hazard is voorbij. EA Sports heeft de nieuwe cover van de game FIFA 21 voorgesteld en daar staat niet meer onze landgenoot op, maar Kylian Mbappé. Logisch ook, want elk jaar staat er een andere speler op de hoes van het immens populaire spel.

De kans bestaat overigens dat we Hazard en Mbappé ooit nog samen in het shirt van Real Madrid zien, maar dat zal alvast niet volgend seizoen zijn. 'Wat er ook gebeurt, ik ga hier een vierde jaar blijven. Ik wil de ploeg aan prijzen helpen', zei de 21-jarige spits van PSG na de recente 4-0-winst in de oefenwedstrijd tegen Celtic.

Het contract van Mbappé loopt af op 30 juni 2022. Verwacht wordt dat hij eind volgend seizoen de druk op het bestuur van PSG zal opvoeren om andere lucht te gaan opsnuiven. En het is bekend dat Mbappé een voorliefde voor Real en Zidane heeft.

Costa del Sol

Het is ook best mogelijk dat Eden Hazard en Kylian Mbappé elkaar volgende maand nog tegenkomen in de Champions League, maar dat zou door de loting ten vroegste kunnen in de finale op 23 augustus in het Estadio da Luz in Lissabon.

Als het van Zinédine Zidane afhangt, staat zijn ploeg die dag aan de aftrap. 'We zullen voor de kwalificatie vechten tot de laatste seconde van de wedstrijd', zei hij strijdlustig. Dat moet ook, want er wacht de Koninklijke de zware taak om in Manchester een 1-2-achterstand te gaan ophalen.

Zizou stipte ook even fijntjes aan dat het weekje Costa del Sol dat spelers als Eden Hazard en Thibaut Courtois geboekt hadden, niet echt een 'vakantie' was maar een kleine periode om de batterijen op te laden richting het cruciale CL-duel op 7 augustus. Real moet dan winnen met twee goals verschil, 0-1 volstaat niet.

Tegen dan zal de beste Hazard er moeten staan, die van de terugwedstrijd tegen PSG in de poulefase van de Champions League. De Belg voerde toen zestig minuten lang een wervelende show op tot Thomas Meunier het spektakel stillegde.

Bij Real verwachten ze dat de gewrichtspijntjes die Hazard de afgelopen weken nog had aan de geopereerde rechterenkel tijdens deze korte break zullen verdwijnen. Er zal alleszins alles aan gedaan worden om hem klaar te stomen. Gaat de pijn niet weg of komt ze terug na de match tegen City, dan is dat problematisch.

De kracht van Zidane

Intussen gaf Eden Hazard toe dat dit 'het slechtste seizoen uit zijn carrière' was. Voor Zidane had hij niks dan lof: 'Iedereen weet hoe hij als speler was, gewoonweg de beste. Als trainer weten we zelfs niet meer hoe we hem nog moeten omschrijven. In een paar jaar tijd heeft hij aangetoond dat hij een van de besten is. Hij is een eenvoudige persoon die de juiste dingen zegt op het juiste moment. Hij heeft vertrouwen in zijn spelers en zijn spelers hebben vertrouwen in hem. En dat werkt', verklaarde de nummer 7 van de Koninklijke.

In een interview met de Kroatische sportkrant Sportske Novosti ging Luka Modric iets dieper in op de kracht van Zizou. 'Zidane leek me nu nóg beter in alles wat hij in zijn eerste passage bij Real ook al deed. Hij bracht iets nieuws mee op het vlak van trainingen en tactiek, we hebben meer automatismen en we hebben een stap vooruit gezet in wat gewoonlijk een probleem was voor ons: het defensieve spel.'

Over het eerste seizoen van Eden Hazard zei Modric: 'Eden is een geweldige speler! Het was een plezier om naar hem te kijken bij Chelsea. Sinds hij hier is, heeft hij echt geen geluk gehad met zijn gezondheid. Het was duidelijk dat hij erop gebrand was om te tonen wat hij kon. Ik ben ook door die etappe gegaan van hoge verwachtingen en door een aanpassingsperiode, dus heb ik hem gezegd dat hij alleen geduldig moet zijn.'

'Voor ons is het cruciaal dat hij in vorm is. Is hij klaar voor de wedstrijd tegen City, fantastisch. Is dat niet zo, dan is het belangrijkste dat hij tegen het begin van het nieuwe seizoen in september volledig genezen is.'

