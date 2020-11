Het blessureleed lijkt nog niet voorbij voor Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels stapte zaterdag na 28 minuten met een pijnlijk grimas van het veld in de competitiematch tussen zijn Real Madrid en Alavés.

In de 20e minuut trapte Hazard na een knappe actie op doelman Pacheco. In de herneming ging de Madrileense recordaankoop opnieuw zijn kans, maar hij werd aangetikt door Duarte. Rodrygo kwam hem acht minuten later uiteindelijk aflossen.

Hazard maakte pas een week geleden zijn rentree na een coronabesmetting. Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Daarna volgde nog een spierkwetsuur.

Op het moment van de wissel van Hazard leidde Alavés met 0-1. Lucas Pérez klopte Thibaut Courtois na vijf minuten vanaf de strafschopstip.

