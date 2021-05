Eden Hazard heeft donderdag op Instagram zijn excuses aangeboden. Op beelden was woensdagavond te zien dat de Rode Duivel aan het dollen was met enkele ex-ploegmaats van Chelsea na de uitschakeling van Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Dat leidde tot heel wat opschudding in Spanje.

'Het spijt me', reageert Hazard een dag later op Instagram. 'Ik heb vandaag veel meningen over mij gelezen. Het was niet mijn bedoeling om de supporters van Real Madrid te beledigen. Het is altijd mijn droom geweest om voor Real Madrid te spelen. Ik kwam naar hier om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij, samen moeten we nu strijden voor La Liga! Hala Madrid!'

Bijna twee jaar geleden nam Real Madrid de Rode Duivel voor een recordbedrag over van Chelsea. Door aanhoudend blessureleed kon de Rode Duivel de torenhoge verwachtingen niet inlossen. Woensdagavond kwam hij in het oog van de storm terecht toen hij na de nederlaag en uitschakeling voor de camera's met wat voormalige Chelsea-ploegmaats ging dollen. Huiskrant Marca hield het nog enigszins beschaafd en zwakte nadien ook de toon af, maar bij AS werden de messen geslepen. 'Wat viel er te lachen, Eden? Hij heeft niet begrepen waar Real Madrid voor staat', schreef redactiechef Tomas Roncero. 'De opkuiswerken moeten beginnen met de verkoop van Hazard. Bye bye, Eden', klonk het verdict.

Real Madrid verloor woensdag met 2-0 op Stamford Bridge, nadat de heenmatch in Madrid op 1-1 was geëindigd. In een Engelse Champions League-finale neemt Chelsea het op tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne.

In La Liga staat Real Madrid met nog vier speeldagen te gaan samen met Barcelona op de tweede plaats, op twee punten van leider Atlético Madrid. Zondag ontvangt Real Sevilla, dat vier punten minder telt.

Eden Hazard couldn't help but be happy for his former club 🔵



(🎥: @btsportfootball)pic.twitter.com/xrCdFTG4BW — B/R Football (@brfootball) May 5, 2021

