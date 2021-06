Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een woordje voor Ancelotti, Zidane en Benzema.

Met Carlo Ancelotti is Eden Hazard aan zijn elfde clubcoach toe sinds hij onder Claude Puel debuteerde bij Lille OSC. De Italiaanse trainer had bij zijn presentatie meteen een goed woordje over voor onze landgenoot: 'Hij heeft bij Real zijn maximale potentieel nog niet laten zien, maar dat zal wel komen. Het kan het jaar worden waarin hij ontploft.'

Ook Hazard ziet de samenwerking helemaal zitten, zei hij in een interview met de RTBF. 'Ik ken hem niet persoonlijk, maar volgens wat ik gehoord heb, is hij een heel sympathiek iemand die gewoon wil winnen. En dat willen wij ook. Het is een trainer met enorm veel ervaring. Hij kent de stad en de supporters. Ik denk dat we samen grootse dingen kunnen doen.'

Hazard, wiens contract bij de Koninklijke nog drie jaar loopt, liet zich eerder al op een persconferentie van de Rode Duivels ontvallen dat hij niet vertrekt uit Madrid, ondanks de geruchten. 'Ik concentreer me nu eerst op het EK en dan ga ik alles geven voor Real.'

Lof voor Zidane

In het interview met de RTBF had Hazard, die zondag tegen Kroatië normaliter 45 minuten in actie komt, lovende woorden voor zijn ex-coach Zinédine Zidane en voor Karim Benzema.

'Ik was heel ontgoocheld dat hij vertrok. Maar dat is het leven van een voetbalclub, trainers komen en gaan. Hij weet dat ik hem erg bewonder als speler en als coach. Het frustreert me dat ik hem niet méér heb kunnen geven op het veld. Ik hoop hem snel terug te zien', zegt de Belgische aanvoerder over Zidane.

Wat Benzema betreft: Hazard is blij voor hem dat hij terug bij de Franse nationale ploeg zit. Er is wel één nadeel: 'We hebben al een halve finale verloren van Frankrijk, en met Karim erbij wordt het nog moeilijker.'

De 'Tuin van Eden' sluit zijn deuren tijdelijk. Bij het begin van de Spaanse competitie in augustus is deze wekelijkse rubriek weer terug.

