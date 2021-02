Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de blessurekampioen en een fysiektrainer in het vizier.

Real Madrid, 39; FC Barcelona, 25; Atlético Madrid, 15. Als we het aantal blessures dit seizoen van de top drie uit het klassement naast elkaar leggen, komt de Koninklijke duidelijk als winnaar uit de bus, zo onthulde El País. Misschien geen prijs dit seizoen, maar dan toch blessurekampioen.

Real kreeg de afgelopen maanden af te rekenen met meer dan dubbel zoveel blessures als Atlético Madrid. Je zou er als coach voor minder een beetje verzuurd bij lopen. Het nieuws deze week dat ook Dani Carvajal (twee maanden) en Karim Benzema (onbekend) geblesseerd uitvielen, was een nieuwe klap voor Zidane. 'Ik weet niet waarom dit gebeurt, ik begrijp het niet', stamelde Zizou.

Van de 39 blessures zijn het grootste deel spierblessures. Afgezien van de coronagevallen zijn alleen Thibaut Courtois, Casemiro, Ferland Mendy en Vinícius nog niet in de ziekenboeg gepasseerd. Sergio Ramos heeft dit seizoen al 13 wedstrijden moeten missen, Dani Carvajal 17, Rodrygo 10 en Hazard 16. Die aantallen zullen de komende weken alleen maar toenemen, want de terugkeer van die vier heren is nog niet voor meteen.

Hazard, dit seizoen al aan zijn vierde blessure toe, is dus zeker niet de enige met een probleem bij Real. Daar lijkt het motto de laatste weken: you'll never recover alone.

Real slaagt er ook niet in om de vinger op de wonde te leggen. Zidane wijst vaak op het gebrek aan een serieuze voorbereiding op het seizoen door de coronacrisis, maar dat is een euvel waar ook Barça en Atlético mee moesten omgaan.

Uiteraard komt Grégory Dupont steeds meer in het vizier. Op aandringen van Zidane werd de gereputeerde fysiektrainer in de zomer van 2019 bij de Franse nationale ploeg weggeplukt. Daar had hij op het WK 2018 voor een mirakel gezorgd: tijdens dat toernooi raakte geen enkele speler geblesseerd. Nu lijkt Dupont aan de andere kant van het spectrum beland.

Eén ding is duidelijk: bij Real wordt elke steen omgedraaid om de oorzaak voor de veelvuldige blessures te vinden. Lukt dat snel, dan kan het seizoen misschien nog gered worden.

