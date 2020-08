Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: Koninklijke coronatests, de tridente van de toekomst en een mentale kwestie.

Het is niet omdat de Spaanse competitie afgelopen is dat er niet meer getest wordt op corona. Alleen gaan die tests niet meer uit van La Liga zelf. Na een korte break werden alle leden van de technische staf en de spelersgroep op maandag 27 juli getest op kosten van Real Madrid. Ook het complete personeel - tachtig mensen - werd getest.

De Koninklijke koos ervoor om de tests bij de mensen thuis te doen, omdat verschillenden van hen Spanje hadden verlaten tijdens de korte vakantie die Zidane zijn troepen had toegestaan. Een aantal van de Brazilianen van de selectie trokken naar het feesteiland Ibiza. Of Mariano Díaz daarbij was, is niet geweten, maar feit is wel dat hij de enige was die positief testte op corona.

De spits ging in quarantaine, de rest van de kern hervatte de trainingen.

Offensieve weelde

Bij Real Madrid, dat nu volop toeleeft naar het treffen tegen Manchester City op vrijdag 7 augustus, worden er deze zomer niet al te veel wijzigingen in de kern verwacht.

De deur van de uitgang staat open voor James Rodríguez, Gareth Bale en Mariano Díaz, maar de vraag is of ze weg geraken. In deze coronatijden houden clubs de portemonnee meer dan ooit dicht.

Ook bij Real, dat de komende jaren de stadionverbouwing als een financieel blok aan het been heeft, wordt niet veel activiteit verwacht. Zidane zou volgend seizoen, en misschien al tegen City, voorin graag uitpakken met de tridente Hazard-Benzema-Asensio. Als back-up heeft hij het trio Vinícius-Jovic-Rodrygo. Bovendien heeft hij ook nog Lucas Vázquez achter de hand. Offensieve weelde dus.

De grootste verandering komt er misschien nog voor Thibaut Courtois, die zijn dichtste concurrent Alphonse Aréola na diens uitleenbeurt terug naar PSG ziet vertrekken. De man die onze landgenoot het vuur aan de schenen moet leggen, wordt de 21-jarige Andrij Loenin. Het groot Oekraïens talent werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Real Oviedo en hij deed het daar voortreffelijk.

Het plan-Hazard

Tijdens zijn weekje verlof kreeg Eden Hazard een strikte werkplanning mee, aldus het blad AS. De kinesisten van Real Madrid volgden hem nauwlettend op. Er wordt dan ook verwacht dat hij aan de aftrap zal staan van de levensbelangrijke match tegen Manchester City.

Want vergis u niet: de honger van Real is na de titel nog niet gestild. Marca had vrijdag een boodschap voor Hazard op de cover (die overigens grotendeels gewijd was aan Remco Evenepoel): 'Hazard, dit is jouw match'. De druk wordt opgevoerd, maar die glijdt doorgaans af van Hazard als water van een eend.

Bij de Koninklijke zijn ze er naar verluidt ook gerust in dat de enkel van de Belg genoeg verstevigd is. Ze verwachten tegen City dan ook dezelfde Hazard te zien als in de eerste match na de lockdown, tegen Eibar. Toen schitterde hij voorin samen met Karim Benzema.

Het grootste probleem, zo verwachten ze bij Real, situeert zich op mentaal vlak: hoe zal Hazard omgaan met de angst om te hervallen? Antwoord op 7 augustus.

