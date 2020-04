Wat verdienen topvoetballers overal ter wereld? En wat is het salaris bij de vrouwen en de trainers? France Football bracht de cijfers.

Het Franse weekblad onthulde vorige week dat Eden Hazard (Real Madrid) in de ranglijst van bestbetaalde voetballers ter wereld tegenwoordig op de zesde plaats prijkt met 35 miljoen euro per jaar, op verre afstand van Lionel Messi (Barcelona, 131 miljoen euro) en Cristiano Ronaldo (Juventus, 118). Kevin De Bruyne (Manchester City) bezet met 25,65 miljoen euro de achttiende plek, net voor teamgenoot Sergio Agüero (25,3) en de Spaanse goalie David de Gea (Manchester United, 24,8). In de Ligue 2 moet onze landgenoot Guillaume Gillet (36), met een jaarloon van 480.000 euro bij RC Lens, enkel de door Ol. Lyon aan Le Havre verhuurde Zimbabwaanse aanvaller Tino Kadewere (24) met 720.000 euro laten voorgaan. Een immens bedrag, als je dat afzet tegen het salaris bij de vrouwen. Daar casht de nummer één volgens de onderzoekers exact hetzelfde cijfer als Gillet. De Amerikaanse middenveldster Carli Lloyd (37, Sky Blue) profiteert maximaal van het succes die haar nationale ploeg haalt. Om aan haar 480.000 euro te geraken, werd rekening gehouden met haar brutoloon, de contractueel voorziene premies en de gecumuleerde bondsbonussen over het seizoen 2019/20. Lloyd springt van de vierde stek naar de topspot, door de 131.000 euro die alle internationals ontvingen voor de WK-eindzege vorig jaar. Maar Lloyd is ook een businessvrouw, die zich bezighoudt met een eigen sportkledinglijn (CL10) en al een biografie uitgaf. Bovendien organiseert ze constant clinics voor jonge aanstormende voetbaltalenten. Dat Megan Rapinoe (34, Seattle Reign FC) op de tweede plaats komt met een gage van 415.000 euro, is ook niet echt een verrassing. De beste speelster en topschutter van het WK in Frankrijk, die nadien ook de Gouden Bal won, blijkt een financiële aantrekkingsmagneet. Ook al ijvert ze nog altijd voor loongelijkheid in het voetbal met de mannen, zelf heeft Rapinoe het goed voor elkaar dankzij haar individuele sponsoringscontracten met Loewe en Abercrombie & Fitch. De Noorse aanvalster Ada Hegerberg (24, Ol. Lyon) houdt stand op het podium door haar in 2018 opengebroken contract dat nu loopt tot minstens 2021. Zoals geweten weigerde ze deel te nemen aan het WK na een conflict met haar eigen bond. O ja, geen Red Flames te bespeuren bij de eerste twintig dames: de Franse Griedge Mbock (Ol. Lyon) sloot met 216.000 euro de lijst af.