Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: scoren met een rabona en het vizier op Atalanta.

Marca TV kwam deze week met de beelden. Daarop was Eden Hazard te zien die een bal aannam en vervolgens met een rabona het leer in de winkelhaak joeg. De scène speelde zich af op training bij Real Madrid. Er wordt wel vaker gezegd dat Hazard tijdens oefensessies ongelooflijke dingen laat zien, deze beelden waren het levende bewijs.

Het ironische is dat hét probleem bij Real Madrid nu net de doelpuntenproductie is. Achter Karim Benzema - 13 goals - gaapt de grote leegte. De andere spelers in het offensieve departement vinden moeilijker de weg naar doel: Vinícius (3), Marco Asensio (2), Eden Hazard (2), Mariano Díaz (1) en Rodrygo (0). Lucas Vázquez heeft er ook twee, maar die depanneert nu al het grootste deel van het seizoen op de rechtsachter.

Die aanvallende droogte werd vorig seizoen nog gecamoufleerd door de goals die Sergio Ramos maakte op stilstaande fases. De kapitein was dit seizoen ook vaak out, dus loste Zidane dat op door Casemiro te laten infiltreren. De Braziliaanse middenvelder werkte zo al vijf doelpunten tegen de netten. Probleempje: voor de terugmatch in de Champions League tegen Atalanta van volgende week dinsdag is Casemiro geschorst.

Definitieve lancering?

Het goede nieuws is dat zowel Sergio Ramos als Eden Hazard dicht bij een terugkeer staan. Ze namen afgelopen week allebei deel aan een aantal groepstrainingen. Het is goed mogelijk dat ze dit weekend tegen Elche al minuten maken, maar het hoofddoel is dat ze de Champions Leaguewedstrijd tegen Atalanta halen.

Ondanks de 0-1-overwinning in Bergamo, zijn Zizou en co er immers nog niet gerust in. Van de zes uitwedstrijden die Atalanta in 2021 in de Serie A afwerkte, won het er vier. Zo ging het AC Milan (0-3) en Sampdoria (0-1) in eigen huis kloppen, maar verloor het onlangs wel van leider Inter (1-0).

Voor goals van de Koninklijke zal er noodgedwongen weer naar Benzema gekeken worden, maar ook naar Hazard. Sinds hij vorig jaar op 5 maart geopereerd werd aan zijn geplaagde rechterenkel, begint hij aan zijn zesde comeback. Hopelijk raakt hij nu definitief gelanceerd. Aan dit blad liet hij onlangs weten dat het de laatste tijd niet gemakkelijk geweest is voor hem, maar dat hij de moed erin houdt. We duimen, Eden!

Marca TV kwam deze week met de beelden. Daarop was Eden Hazard te zien die een bal aannam en vervolgens met een rabona het leer in de winkelhaak joeg. De scène speelde zich af op training bij Real Madrid. Er wordt wel vaker gezegd dat Hazard tijdens oefensessies ongelooflijke dingen laat zien, deze beelden waren het levende bewijs.Het ironische is dat hét probleem bij Real Madrid nu net de doelpuntenproductie is. Achter Karim Benzema - 13 goals - gaapt de grote leegte. De andere spelers in het offensieve departement vinden moeilijker de weg naar doel: Vinícius (3), Marco Asensio (2), Eden Hazard (2), Mariano Díaz (1) en Rodrygo (0). Lucas Vázquez heeft er ook twee, maar die depanneert nu al het grootste deel van het seizoen op de rechtsachter.Die aanvallende droogte werd vorig seizoen nog gecamoufleerd door de goals die Sergio Ramos maakte op stilstaande fases. De kapitein was dit seizoen ook vaak out, dus loste Zidane dat op door Casemiro te laten infiltreren. De Braziliaanse middenvelder werkte zo al vijf doelpunten tegen de netten. Probleempje: voor de terugmatch in de Champions League tegen Atalanta van volgende week dinsdag is Casemiro geschorst. Het goede nieuws is dat zowel Sergio Ramos als Eden Hazard dicht bij een terugkeer staan. Ze namen afgelopen week allebei deel aan een aantal groepstrainingen. Het is goed mogelijk dat ze dit weekend tegen Elche al minuten maken, maar het hoofddoel is dat ze de Champions Leaguewedstrijd tegen Atalanta halen.Ondanks de 0-1-overwinning in Bergamo, zijn Zizou en co er immers nog niet gerust in. Van de zes uitwedstrijden die Atalanta in 2021 in de Serie A afwerkte, won het er vier. Zo ging het AC Milan (0-3) en Sampdoria (0-1) in eigen huis kloppen, maar verloor het onlangs wel van leider Inter (1-0).Voor goals van de Koninklijke zal er noodgedwongen weer naar Benzema gekeken worden, maar ook naar Hazard. Sinds hij vorig jaar op 5 maart geopereerd werd aan zijn geplaagde rechterenkel, begint hij aan zijn zesde comeback. Hopelijk raakt hij nu definitief gelanceerd. Aan dit blad liet hij onlangs weten dat het de laatste tijd niet gemakkelijk geweest is voor hem, maar dat hij de moed erin houdt. We duimen, Eden!