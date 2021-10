Eden Hazard zit niet in de zondag bekendgemaakte Champions League-selectie van Real Madrid voor komende dinsdag.

Real trekt voor de derde speeldag van de groepsfase van het kampioenenbal naar het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Een officiële reden voor het forfait van Hazard is er nog niet.

Tijdens de Final Four van de Nations League vorige week speelde Hazard 74 minuten mee in de halve finale tegen Frankrijk (3-2 nederlaag). Voor de troostfinale tegen Italië (2-1 nederlaag) moest hij forfait geven met licht ongemak.

Hazard is aan zijn derde seizoen in de Spaanse hoofdstad bezig. Na twee seizoenen vol blessureleed verzeilde hij deze jaargang geregeld op de bank. Hij zit voorlopig dit seizoen aan acht officiële wedstrijden en één schamele assist. Scoren deed hij nog niet.

