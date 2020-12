Eden Hazard is bij Real Madrid opgenomen in de 24-koppige selectie voor het competitieduel van woensdag tegen Granada, op de vijftiende speeldag in La Liga, zo maakte de club dinsdag bekend.

Voor de 29-jarige Hazard is het de eerste keer dat hij in de Madrileense selectie zit, sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

Coach Zinédine Zidane gaf op de persconferentie voor de wedstrijd al een eerste update over de blessure van de kapitein van de Rode Duivels. 'Het is tot nog toe niet gemakkelijk geweest voor Eden. Maar ik voel dat het op mentaal vlak heel goed gaat met hem. Hij traint opnieuw op regelmatige basis met ons. We moeten wel geduld opbrengen. Maar het gaat goed.'

Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Eind september volgde nog een spierkwetsuur. Sinds vorige week traint de aanvoerder van de Rode Duivels weer mee met de groep.

