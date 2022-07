Ondanks een contract tot 2024 bij Al-Duhail voetbalt Toby Alderweireld straks weer in België. Welke indruk liet hij in Qatar?

Met zijn 33 jaar was Toby Alderweireld de meest ervaren speler bij Al-Duhail. Afgelopen seizoen stond de Rode Duivel in 28 van de in totaal 32 wedstrijden in de basis. Al-Duhail eindigde tweede in de competitie op 15 punten van Al-Sadd, maar het won wel de Amir Cup, de Qatarese beker.

In die bekerfinale werd Al-Gharafa met 5-1 aan de kant geschoven. Een assist van Alderweireld leidde tot het eerste doelpunt, gemaakt door Edmilson Junior. 'Zijn passing is voor mij zijn sterke punt', zegt de ex-Standardspeler over Alderweireld. 'Hij is een polyvalente verdediger met een goed voetenspel. Met zijn ervaring heeft hij ons enorm geholpen. Dankzij Toby zijn we ook eerste geworden in onze groep in de poulefase van de Aziatische Champions League.'

Aanpassing

In Qatar is het uiteraard anders leven dan in Europa. Zich aanpassen aan een nieuwe ploeg, in een competitie die je niet kent, is niet evident. 'De mentaliteit en de omgeving is hier anders. Sommigen zeggen dan dat het een gemakkelijke competitie is, maar dat gaat niet op. Veel spelers zijn hier al mislukt', zegt Edmilson.

Alderweireld ging in Qatar gewoon op zijn elan door. Zijn team had met 24 tegengoals de minst gepasseerde defensie, evenveel als Al-Sadd, de kampioen van de Qatar Stars League.

'Ondanks zijn ervaring en zijn carrière heeft Toby geen dikke nek. Hij voelt zich niet superieur ten opzichte van anderen. Hij is heel eenvoudig. Hij voelde zich goed in de groep en bijgevolg paste hij zich meteen aan', vertrouwt Edmilson ons toe.

Leadership

Ook in het seizoen 2020/21 werd Al-Duhail tweede in de competitie. De club had defensieve versterking nodig, maar vooral een leider. Zo kwam Alderweireld voor 13 miljoen euro naar Qatar, wat van hem de op een na duurste transfer uit de geschiedenis van de Qatarese eerste klasse maakte.

'Naarmate de tijd vorderde werd Toby steeds meer een leider bij ons. Hij motiveerde ons voor de wedstrijden en hij nam de tijd om met ons te praten', legt Edmilson uit. 'Hij was er voor ons wanneer we hem nodig hebben en hij gaf het voorbeeld op training.'

Door Christophe-Olivier Ninos

