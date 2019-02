Edwin van der Sar: de creatieve CEO van Ajax

'Wij hebben geen sterren als Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, van wie we 100.000 extra shirts verkopen', weet de 130-voudig Nederlands international, die in 2011 stopte. Op het palmares van Edwin van der Sar prijken onder andere de CL-eindzeges van 1995 (met Ajax) en 2008 (onder de lat bij het Manchester United van Sir Alex Ferguson). Sinds 2012 is de oud-speler van de Amsterdammers een directielid, vanaf november 2016 als CEO.

...