Elke zaterdag berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: het prijskaartje rond de nek van de Rode Duivel begint zwaar te wegen.

Het is niet het seizoen van de drie duurste transfers van vorige zomer geworden. João Félix (126 miljoen euro), Antoine Griezmann (120 miljoen euro) en Eden Hazard (100 miljoen euro) leverden een flets jaar af.

Door de titel zou Real volgens de Spaanse sportkrant AS trouwens nog minstens 15 miljoen euro extra aan Chelsea moeten betalen voor onze landgenoot. Afhankelijk van andere bonussen kan dat bedrag oplopen tot 30 miljoen euro.

Van de drie duurste jongens heeft Hazard nochtans het beste excuus, want hij was het grootste deel van het seizoen geblesseerd. In de competitie nam hij maar deel aan 16 wedstrijden. Daarin scoorde hij 1 keer en gaf hij 6 assists. Per competitiegoal waar hij een voet in had, betaalde Real dus - voorlopig - 16,5 miljoen euro...

Grote ijszak

Sinds de herstart van La Liga was het ook een vertrouwd beeld: Eden Hazard die in de tweede helft naar de kant werd gehaald en vervolgens met een grote ijszak op de geplaagde rechterenkel plaatsnam in de tribune van het stadion. Vaak pakten de tegenstanders hem ook stevig aan en zochten ze zijn zwakke punt. Dat is het lot van de sterspeler.

Alleen: de angst om te hervallen zat er goed in. Bij Hazard, maar ook bij zowat de hele entourage, Zidane op kop. De coach riep de tegenstander op een gegeven moment op om niet met de intentie te spelen 'om Hazard pijn te doen'. Het werd haast een obsessie bij Real.

Prijzengeld

Het goede nieuws is dat dit vreemde coronaseizoen nog niet voorbij is. In augustus wacht immers nog de Champions League. Schittert Hazard daar - te beginnen met de uitwedstrijd tegen Manchester City in 1/8 finale (thuis 1-2-verlies) - dan is zijn seizoen alsnog gered.

Alleen zal hij daarvoor een metamorfose moeten ondergaan, de angst voor een nieuwe blessure van zich afschudden en weer met vertrouwen de duels met de tegenstander opzoeken. Van Hazard is geweten dat hij een serie wedstrijden nodig heeft om onder stoom te komen. Die reeks heeft hij dit seizoen nooit gehad: hij voetbalde maximum zes matchen op rij.

Op het kampioenenbal kan de Belg straks ook zijn transferprijs een beetje terugbetalen. Kwalificatie voor de kwartfinale levert 10,5 miljoen euro op, voor de halve finale 12 miljoen, voor de finale 15 miljoen. Winst brengt nog eens 19 miljoen euro in het laatje.

Voor Hazard is de boodschap in augustus simpel: it's payback time.

