De Engelse middenmoter Everton zou Belgisch bondscoach Roberto Martinez terug willen halen naar Liverpool, maar daar werd hij in mei 2016 ontslagen. Hoe ging het sindsdien nog met de club?

Roberto Martinez begon in 2013 aan zijn eerste seizoen bij Everton. Wat begon als een veelbelovende samenwerking met een vijfde plek in de Premier League, eindigde drie jaar later in mineur. De Toffees eindigden twee seizoenen op rij op de elfde plek en de supporters hadden het gezien met de Spaanse coach. Slogans als 'Martinez out' waren overal te zien in Goodison Park en er werd zelfs een vliegtuigje over het stadion gevlogen met dezelfde boodschap op een spandoek.

De situatie is eigenlijk alleen maar verergerd.Enorme verwachtingenNet voor het ontslag van Martinez kreeg Everton in januari 2013 een nieuwe eigenaar met de Brits-Iraanse zakenman Farhad Moshiri. Met de kapitaalkrachtige man leek de club de komende jaren misschien eindelijk eens een gooi te kunnen doen naar Europees voetbal. Vergeet niet dat Everton historisch gezien een van de grootste clubs van Engeland is. Enkel Manchester United, Liverpool en Arsenal pakten meer titels dan de negen stuks van Everton. En bovendien speelde geen enkele club meer seizoenen in de Engelse hoogste klasse (118).Moshiri was echter geen fan van Martínez, die hij nauwelijks enkele keren had ontmoet, en ontsloeg hem aan het einde van het seizoen. Nu kon het nieuwe tijdperk beginnen met een coach die hij zelf mocht kiezen. Het werd Ronald Koeman die Southampton net voor een tweede seizoen op rij naar Europees voetbal had geleid. De Nederlander werd overgekocht en kreeg de sleutels in handen om de club opnieuw naar de top van het klassement te loodsen.Alleen kreeg Koeman niet echt erg veel geld om een nieuwe ploeg te bouwen. Tijdens het eerste seizoen werd 'maar' 100 miljoen euro uitgegeven. En met een zevende plek bleef Everton dat seizoen teleurgesteld achter. Bovendien flirtte Koeman voortdurend met Oranje en Barcelona, waardoor de fans hem al snel beu waren. Was hij wel echt een man van de club? Het volgende seizoen moest echt een schot in de roos worden. Moshiri haalde 200 miljoen uit zijn portefeuille om onder meer Gylfi Sigurdsson voor 50 miljoen weg te plukken bij Swansea. Maar na negen speeldagen zag de eigenaar het al niet meer zitten en werd Koeman aan de deur gezet. En zo zou het ook de komende jaren gaan: enorme verwachtingen aan het begin van het seizoen en na enkele slechte resultaten een snel ontslag.Geen filosofieNa de Hollandse School met Koeman kwam het oude Kick & Rush-voetbal terug met de aanstelling van Sam Allardyce. Hij moest Everton er terug bovenop helpen en dat lukte ook met een achtste plek. Maar ook hij kreeg de supporters op zijn dak door het behoudende spel en nam aan het einde van het seizoen 2018/19 zelf afscheid van de club. Met Marco Silva werd het seizoen erop weer een andere voetbalstijl binnen gehaald: het Portugese verdedigen. Ook al werd het voetbal net iets aanvallender en eindigde ook hij achtste dat seizoen, mocht het jaar erop ook de Portugees beschikken in december na een voorlopig achttiende plek.En toen was er de deus ex machina in de persoon van Carlo Ancelotti. Geen relatief onbekende coach als Silva, maar een doorgewinterde rot die alles al had gewonnen in het clubvoetbal. De Italiaanse aanstelling kwam als een grote verrassing, maar maakte de bedoelingen van Moshiri's Everton weer duidelijk: meedoen met de grote jongens. Ancelotti leidde Everton dat seizoen (2019/20) nog naar een twaalfde plek en kon in de zomer bouwen aan zijn team. Hij haalde onder meer James Rodriguez en Allan naar Goodison Park, toch twee spelers die je niet meteen zou linken aan de Engelse middenmoter. Maar met dat imago moest dus komaf gemaakt worden. Everton begon het nieuwe seizoen 2020/21 uitstekend maar zakte dan als een pudding in elkaar. Een uiteindelijk tiende plaats was niet wat Moshiri had verhoopt, maar Ancelotti leek het ook niet naar zijn zin te hebben bij de Engelse club. Hij had door dat het geen enkele strategie of filosofie had en wanneer Real Madrid in die zomer kwam aankloppen, ging Ancelotti daar meteen op in.Wie heeft de macht?Na de doortocht van de Italiaanse succescoach had de Brits-Iraanse eigenaar het wat gezien met zijn speeltje. Hij dreef nog zijn wil door met de komst van Rafa Benitez, maar de geldkraan werd serieus dichtgedraaid. Waar Everton in de laatste jaren in totaal voor 750 miljoen euro had uitgegeven, werden nu spelers aangetrokken die transfervrij waren of nauwelijks wat kostten. De komst van Benítez was echter niet naar de wens van de meeste leden van het bestuur noch de spelers. De Spaanse coach was namelijk niet populair door zijn verleden als trainer bij Liverpool en de bestuursleden zagen liever een minder bekend persoon naar Goodison Park komen. Geen ster uit het trainersgild, maar liever eentje waar de club op kon bouwen zonder al te veel te moeten uitgeven. Benítez nam op Goodison Park ook volledig de touwtjes in handen. Het hoofd van het medisch centrum werd ontslagen, net als het hoofd scouting en hoofd ontwikkeling en rekrutering. Niet veel later nam Marcel Brands, de sportief directeur van Everton, zelf ontslag na 'duidelijk verschil van inzicht over de richting van deze club'.En wat iedereen zag aankomen, werd ook snel werkelijkheid. De fans keerden zich onmiddellijk tegen de coach na de eerste nederlagen en al na zes maanden mocht Benítez op zoek gaan naar een nieuwe club. Maar ondertussen heeft hij wel al die andere directeurs aan de kant geschoven voor zichzelf. Wie heeft momenteel nog de macht bij de club? 'Everton is een gigantische club met gigantische problemen', vertelde Danny Murphy deze week in de Football Daily-podcast van de BBC. Het klopt volledig, want de Everton doet al jaren alsof het een grote club in Engeland is, heeft dezelfde doelen als een Chelsea of Tottenham en wil evenveel uitgeven, maar er is geen enkele stabiliteit en de resultaten blijven sinds dat eerste seizoen van Martinez in 2013 uit. En ondertussen hebben de supporters zich meer dan ooit gekant tegen het bestuur. Gaan zijn Martinez opnieuw met open armen verwelkomen? Of kan iemand anders de boel doen omdraaien bij de Toffees? De nieuwe coach staat alleszins voor een enorme taak.