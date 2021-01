Hernán Losada trekt voor de komende drie jaar naar het Amerikaanse DC United, maar wat treft hij daar aan? Een portret van de viervoudige kampioen in de MLS.

Zondag maakte Beerschot zelf het nieuws al bekend en dat deed DC United vandaag om 16 uur ook: Hernán Losada is de achtste trainer uit de geschiedenis van de MLS-club. In de tussentijd heeft de Argentijn zich kunnen verdiepen in zijn nieuwe club. In die zoektocht zal hij ondervinden dat DC United een mooie club is om naartoe te gaan in de MLS. Of dat was het alleszins toch, want de club uit de hoofdstad telt vier titels en drie bekers. Enkel LA Galaxy doet met vijf MLS Cups beter.

...

Zondag maakte Beerschot zelf het nieuws al bekend en dat deed DC United vandaag om 16 uur ook: Hernán Losada is de achtste trainer uit de geschiedenis van de MLS-club. In de tussentijd heeft de Argentijn zich kunnen verdiepen in zijn nieuwe club. In die zoektocht zal hij ondervinden dat DC United een mooie club is om naartoe te gaan in de MLS. Of dat was het alleszins toch, want de club uit de hoofdstad telt vier titels en drie bekers. Enkel LA Galaxy doet met vijf MLS Cups beter. Maar DC United is eigenlijk een club in verval. Waar het nog een van de stichtende clubs van de MLS was in 1996, in de eerste twee jaren telkens de dubbel titel-beker pakte en in 1998 ook de Amerikaanse Champions League won, is het sinds 2004, de laatste keer dat het de MLS Cup wist te winnen, kommer en kwel bij United. In 17 jaar tijd wist het nog maar 1 keer de beker te winnen (2008) en kwam het niet meer verder dan de halve finale in de play-offs (2006 en 2012). Sinds 2015 kon het zelfs geen enkele match meer winnen in de play-offs. Stilaan kreeg het al de bijnaam 'Arsenal van de MLS'. Niet zo leuk.Vorig seizoen werd de bodem van de kelk bereikt. In 23 wedstrijden wist het maar 5 keer te winnen en verloor United 12 matchen. Uiteindelijk werd DC United voorlaatste in de Eastern Conference, enkel FC Cincinnati haalde nog minder punten. Een andere opvallende statistiek volgde in september tegen New York City. Het lukte United toen om geen enkel schot te lossen. Daarmee werd DC het tweede MLS-team dat daarin slaagde, na New England Revolution in 2017.Beperkte middelenDe man die DC United al die tijd coachte was Ben Olsen. De Amerikaanse ex-speler van United werd in oktober vorig jaar ontslagen na 10 jaar aan het roer te hebben gestaan. Daarmee was Olsen de langst zittende coach van de MLS en hij is nog maar 43 jaar oud. Beter nog, Olsen werd een echt clubicoon en zegende zelfs huwelijken van clubfans. Na zijn ontslag had United dan ook nog een plekje voor de Amerikaan weggelegd. Hij mocht zowaar mee beslissen over zijn opvolger.Maar zijn tien jaren als coach bij de club waren dus niet bijster goed. Hij behaalde namelijk maar vier keer de play-offs en won slechts 132 matchen van in totaal 378. DC United is dus geen team die halsoverkop zijn coach ontslaat. Losada zal het graag gehoord hebben.DC United werd niet enkel sportief een middenmoter in de MLS. Ook financieel gaat het de ploeg uit Washington DC niet meer voor de wind. Het salaris van coach Olsen behoorde namelijk tot de laagste van de competitie en volgens insiders zal dat bedrag voor Losada nog lager zijn. Door de sportieve tegenslagen komt er ook te weinig geld binnen. Daarop wou de club anticiperen door op 22 december, nog maar enkele weken geleden, een nieuwe COO aan te stellen met Danita Johnson. Zij is nog maar de eerste zwarte vrouw, en derde vrouw tout court, met zo een hoge functie bij een MLS-club. Johnson heeft bakken ervaring in de Amerikaanse sportwereld, waar ze eerder ook COO was bij WNBA-club Los Angeles Sparks en daarvoor was ze nog aan de slag in de salesafdelingen van onder meer de Washington Mystics en de LA Clippers. Onder Johnson zullen dus eerst alle financiën op orde worden gebracht vooraleer er nieuwe grote namen zullen aangetrokken worden. DC United heeft trouwens niet echt een traditie met vedetten. In 2003 had de club wel nog een jaartje ex-Barcelonaspeler Christo Stoitskjov weten te strikken en ook de 'Amerikaanse Pelé' Freddy Adu passeerde de revue, maar de enige écht grote naam van de laatste jaren was Wayne Rooney, maar die bleef maar twee seizoenen (2018-2019). De club heeft namelijk niet de middelen die clubs uit LA of New York wel hebben.Oudere kern met talentenIn december en begin januari werd wel nog geboden op Mesut Özil, maar de Duitser trok uiteindelijk naar Fenerbahce omdat United een te laag salaris aanbood. Daarom moet de ex-club van onder meer Andy Najar, Floribert Ngalula en huidig STVV-speler Chris Durkin het voorlopig doen met enkele spelers rond de 30 jaar. Zo is de 29-jarige Steve Birnbaum de leider van defensie en speelt ook ex-Beerschotspeler (en ex-teammaat van Hernán Losada) Frédéric Brillant nog genoeg minuten op zijn 35ste. Voorin wordt dan weer vooral gerekend op de 31-jarige spitsen Ola Kamara en Gelmin Rivas. Maar vorig jaar werd coach Olsen ook sterk aangemoedigd om meer jongeren te laten kennis maken met het A-team. Met onder meer Kevin Paredes (17), Griffin Yow (18) en Moses Nyeman (17) kent de club namelijk enkele goeie talenten. En DC United zou graag willen doorgaan met hen, dus iemand die goed kan omgaan met jeugd zoals Hernán Losada, past perfect in het plaatje.Er mag dan wel weinig geld zijn, de club is toch erg ambitieus. Volgend seizoen (dat ergens in maart begint, er is nog geen officiële startdatum) moeten de play-offs opnieuw bereikt worden. Daarom wil United nog een goeie spits en rechtsback aankopen en moet er ook in de defensie in de breedte aangekocht worden. Allemaal in samenspraak met nieuwe coach Losada, die voor een heuse opdracht staat in zijn gedroomde MLS.