Na het WK in 2018 gingen verschillende Kroatische internationals op pensioen, maar dat zorgde niet echt voor verjonging in de nationale ploeg, die het maandagavond opneemt tegen Frankrijk in de Nations League.

Na de verloren WK-finale in 2018 namen onder andere Ivan Rakitic (nu 34), Mario Mandzukic (36) en Danijel Subasic (37) afscheid van de Kroatische nationale ploeg. Vandaag ziet bondscoach Zlatko Dalic zijn team als een ruggengraat van oudere spelers, aangevuld met jonge opkomende voetballers.

Jongere keeper

Als je naar de gemiddelde leeftijd van de selectie voor deze interlandperiode kijkt, blijkt die amper een jaar jonger dan in 2018. Van de huidige kern waren er negen spelers ook aanwezig in Rusland en die mannen zijn natuurlijk ouder geworden. Zo is Luka Modric, de ster en aanvoerder van het elftal, ondertussen al 36.

Vooral in doel ging de leeftijd naar beneden. Na het WK nam Danijel Subasic afscheid en zijn vervangers, met onder meer Lovre Kalinic, brachten niet het gewenste resultaat. Daarom koos bondscoach Dalic voor de jongere Dominik Livakovic (27), die momenteel in eigen land speelt bij Dinamo Zagreb.

Andere linies

In zijn verdediging varieert Dalic regelmatig qua opstelling. De laatste tien wedstrijden koos hij telkens voor een andere combinatie, waarbij hij soms voor allemaal jonge spelers ging, af en toe voor de wat oudere verdedigers koos, of voor een mix opteerde. Wel zijn er zes jongens die vaak gebruikt worden: Duje Caleta-Car (25), Josko Gvardiol (20), Domagoj Vida (33), Josip Juranovic (26), Dejan Lovren (32) en Borna Sosa (24). Twee dertigers dus, aangevuld met jongere spelers.

De basis van het middenveld bestaat uit twee oudere spelers met Luka Modric en Marcelo Brozovic (29, Inter). Dalic stelt vaak drie of vier echte middenvelders op en dan kiest hij regelmatig voor dezelfde namen naast Modric en Brozovic of één van beide. Mateo Kovacic (28), Mario Pasalic (27) en Nikola Vlasic (24) zijn bijna altijd de aanvulling op die twee, nadat Ivan Rakitic op een hoogtepunt wou stoppen.

In de aanval veranderde er het minst sinds het WK en dat zie je ook aan de leeftijd, want dat onderdeel van het team is gemiddeld het oudst. De twee vaste waarden, Ivan Perisic (33) en Andrej Kramaric (30) zijn allebei al dertigers en ook voor hun vervangers of medespelers gaat de bondscoach vooral voor mannen van rond de dertig.

Kortom, er is sprake van verjonging bij Kroatië, maar spectaculair is die niet. Dalic rekent nog steeds op een aantal gevestigde namen, terwijl de instroom van jongeren beperkt blijft. De bondscoach heeft nog zes maanden om deze mix klaar te stomen voor het WK, want na de 0-3-nederlaag tegen Oostenrijk vorige week in de Nations League, is het duidelijk dat er nog werk aan de winkel is vooraleer de vice-wereldkampioen het in Qatar opneemt tegen de Rode Duivels.

