In de 1/8 finales van de Conference League neemt KAA Gent het op 10 en 17 maart op tegen PAOK. Hoe sterk zijn de Grieken?

Als winnaar van groep B kreeg KAA Gent een rechtstreeks ticket voor de 1/8 finales. Daarin is PAOK de tegenstander.

De Grieken eindigden voor nieuwjaar als tweede in hun groep en moesten dus play-offwedstrijden spelen. Daarin werd FC Midtjylland na strafschoppen verslagen.

Fanatieke supporters

PAOK is de belangrijkste club uit Thessaloniki en al jaren een vaste waarde in de Griekse eerste klasse. In zijn geschiedenis werd het drie keer kampioen. De laatste titel dateert van het seizoen 2018/19, toen de club ook de Griekse beker won. Momenteel staat PAOK op een tweede plaats in de competitie, op elf punten van leider Olympiacos.

De Griekse topclub, die in 1926 werd opgericht, staat vooral bekend om haar fanatieke supportersaanhang. De hevige fans veroorzaken regelmatig rellen en de wedstrijden tegen stadsgenoot Aris en rivaal Olympiacos worden sinds enkele jaren achter gesloten deuren gespeeld.

In 2018 kwam de club negatief in het nieuws toen voorzitter Ivan Savvidis tijdens de topper tegen AEK Athene met een geladen pistool het veld opliep. Hij was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter, die bij een 0-0-stand in de slotfase een doelpunt van PAOK afkeurde.

Haalbare kaart

Bij de Grieken lopen er drie spelers die een verleden hebben in België. IJslands centraal verdediger Sverre Ingason kwam niet lang geleden drie seizoenen voor Lokeren uit. Ook aanvaller Chuba Akpom, die deze zomer werd overgenomen van Arsenal, speelde even in de Jupiler Pro League. STVV huurde de Engelsman in 2018 een half seizoen van de Londenaren. En Brusselaar Omar El Kaddouri werd opgeleid bij Anderlecht, maar vervolgde zijn avontuur daarna vooral in Italië. Sinds 2017 voetbalt de nu 31-jarige middenvelder bij PAOK.

De trainer is Roemeen Razvan Lucescu, zoon van Mircea Lucescu, nog steeds actief bij Dinamo Kiev.

Omdat de Buffalo's groepswinnaar werden, wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. Al is dat door het verdwijnen van de uitgoalregel veel minder belangrijk geworden. Op papier lijkt PAOK zeker een haalbare kaart voor Gent, al is een verplaatsing naar een Griekse heksenketel nooit vanzelfsprekend.

