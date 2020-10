Het is in kannen en kruiken: Jérémy Doku trekt naar Stade Rennais voor 27 miljoen euro. Maar waar komt hij daar terecht? Een portret van de Franse eersteklasser.

Veel clubs zijn er niet die voordeel haalden uit de coronacrisis, maar Stade Rennes is er wel een van. Toen de Franse competitie in maart stopte, stond de ploeg uit Bretagne op een knappe derde plaats. Aangezien de Ligue 1 niet meer hervatte, werden de Europese plaatsen verdeeld op basis van die eindstand en dus mocht Rennes naar de voorrondes van de Champions League. Of dat dachten ze toch, want met wat geluk zat er zelfs nog meer in. Als de winnaar van de Europa League namelijk al een rechtstreeks ticket voor de Champions League had verkregen via de eigen competitie, dan mochten de Bretoenen rechtstreeks naar de groepsfase. En met Sevilla als eindwinnaar gebeurde dat ook. Compleet nieuw bestuurTwintig miljoen extra in het laatje dus. Een leuk extraatje om op de transfermarkt de ambities verder kracht bij te zetten. En de ploeg met een gloednieuw bestuur, is ambitieus. In maart kwam Nicolas Holveck, de nieuwe voorzitter, en even later volgde ook een sportief directeur met Florian Maurice, die werd weggeplukt bij Olympique Lyon. 'Ik ben niet naar een minder ambitieuze club getrokken, want Rennes wordt nog een hele grote binnenkort', vertelde Maurice in juni tijdens zijn eerste persconferentie. De toon was meteen gezet.De man die de club naar dat hoger niveau moet tillen, is coach Julien Stéphan. Hij kwam in december 2018 aan het roer en leidde de club meteen naar bekerwinst tegen PSG. En dan het jaar erop kwam dus die derde plek, de hoogste rangschikking ooit voor Rennes. Voorlopig heeft de man dus wel wat krediet. Miljoenen uitgeven op de transfermarktOm de hoge ambities wat kracht bij te zetten, ging Rennes meteen de markt op, nog zonder de extra miljoenen van de Champions League. Serhou Guirassy van Amiens werd overgenomen voor 15 miljoen euro, Lyontalent Martin Terrier kostte 12 miljoen en 10 miljoen werd op tafel gelegd voor Dijonkeeper Alfred Gomis. Die laatste moet het gat opvullen dat Edouard Mendy achterliet. De Fransman verliet Rennes net nog voor 28 miljoen euro, hij trok naar Chelsea. Na de bevestiging van de Champions Leaguemiljoenen kwam een tweede golf dit weekend met Daniele Rugani (Juventus) en Dalbert (Inter) die op huurbasis komen voor dit seizoen. En natuurlijk ook Jérémy Doku. Rennes is bereid maar liefst 27 miljoen euro plus bonussen op tafel te leggen voor de Anderlechtyoungster, een recordbedrag voor de Bretoense club. En dat allemaal om geen mal figuur te slaan in de groepsfase van de Champions League, waar het ingedeeld is bij Sevilla, Chelsea en Krasnodar. Maar ook om opnieuw te presteren in de eigen competitie, waar Rennes momenteel leider is, want de nieuwe bestuursleden willen ieder seizoen Europees spelen, en liefst in het kampioenenbal. Steenrijke eigenaarDe grote man achter de transfer van Jérémy Doku is echter niemand van de nieuwe bestuursleden. Eigenaar François Pinault is de drijvende kracht achter de aankoop. De Franse miljardair kreeg tien dagen geleden lucht van een mogelijke nieuwe aankoop en stelde alles in het werk om de jonge Belg binnen te halen. Hij was bij de gesprekken met Anderlecht en Doku zelf om beide partijen te overtuigen van Rennes. En met succes. Noem het een cadeautje van de Pinaultfamilie aan de club en de supporters.François Pinault is gene gewone. Hij is de vijfde rijkste Fransman met een geschat vermogen van 32 miljard euro. Wereldwijd zijn zelfs maar 26 mensen rijker dan hij, volgens de jaarlijkse Forbeslijst. Ter vergelijking: Roman Abramovitsj heeft volgens diezelde lijst 12 miljard euro in zijn portefeuille zitten, Man City-eigenaar Mansour heeft er 8. En dat voor een boerenzoon die op zijn 16 de school verliet en ging werken in een zagerij. Hij trouwde er met de dochter van de eigenaar en kocht het bedrijf, dat ook in houthandel deed, in 1962. In geen tijd slokte hij de concurrenten in Bretagne op en bouwde zijn eigen imperium. Later volgde ook nog de aankoop van de Conforamagroep, Magazins de Printemps, La Redoute, Fnac en zelfs het wereldberoemde veilinghuis Christie's. In 2000 volgde dan de echte grote stap waarmee hij nog meer geld verdiende: de luxe-industrie. Hij nam Gucci, Yves Saint-Laurent en Balenciaga over en kocht zich ook nog eens voor 40% in bij de groep PPR (Pinault-Printemps-Retour), dat sinds 2013 Kering heet en ondertussen al 15 jaar in handen is van zijn zoon François-Henri.100 miljoen voor een 17-jarigeVoor wie denkt dat Jérémy Doku naar een matige club gaat in Frankrijk, heeft het toch mis. Met een geschatte martkwaarde van 205 miljoen euro is het veel meer waard dan Anderlecht (96 miljoen) en zelfs Club Brugge (127). De ploeg van Rennes is dan ook niet mis. Met spits Raphinha, die net vertrok naar Leeds, Faitout Maouassa, M'Baye Niang (ex-Milan) en Steven Nzonzi (ex-Sevilla) had het vorig seizoen een uitstekend team. Maar de echte topper is echter een 17-jarige middenvelder, Eduard Camavinga. De Fransman met Angolese en Congolese roots is een van de grootste talenten ter wereld en zou al bijna 100 miljoen euro waard zijn. De verdedigende middenvelder maakte vorig jaar, op zijn 16e, zijn debuut en was sindsdien niet meer weg te denken uit de basis. Real Madrid en PSG kwamen aankloppen, met meer dan 100 miljoen, maar zelfs dan weigerde Rennes nog ieder bod. Eerst nog een jaartje rijpen in de Ligue 1 en dan mag hij weg, volgens Rennes. Dat daar ook een avontuur in de Champions League bijzit, komt wel heel gelegen voor de Bretoenen. Een stabiel bestuur, een eigenaar die in je gelooft en een uitstekende ploeg, Doku komt dus goed terecht, daar in Bretagne.