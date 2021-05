Frank Lampard verbaasde vorig jaar vriend en vrijand door met een groep spelers uit de eigen academie een vierde plek in de Premier League en zo Champions League te behalen. Maar hoe gaat het nu met die youngsters?

Toen Frank Lampard aangesteld werd als coach van Chelsea in 2019 had de succesvolle middenvelder een lastige taak: hij moest Eden Hazard vervangen maar mocht niemand kopen tijdens de zomer. Omdat Chelsea enkele regels omtrent transfers bij het jeugdvoetbal had verbroken, mocht de club een jaar lang (uiteindelijk enkel een zomer) geen aankopen doen. Enkel Christian Pulisic kwam erbij, omdat die al in januari 2019 werd overgenomen van Dortmund.

Lampard moest het dus doen met spelers uit de eigen jeugd of spelers die Chelsea al jaren uitleende zonder een kans te geven in het A-team. In totaal maakten zo tien spelers hun opwachting in het eerste elftal onder de nieuwe coach. Een jaar later blijft er echter niet veel meer van over. Een overzicht.Laten we eerst beginnen met de spelers die hun debuut maakten onder Frank Lampard maar voor de rest eigenlijk niet veel aan bod kwamen bij Chelsea. Het gaat om Tariq Lamptey, Ian Maatsen, Marc Guehi, Faustino Anjorin en Armando Borja. Zij kwamen elk niet verder dan 200 minuten voor de club in het seizoen 2019/20 en de meesten van hen belandden terug in de academie van Chelsea.Tariq Lamptey is ondertussen misschien de bekendste van dit vijftal. In totaal mocht hij 45 minuten proeven van het echte werk en wist daarin ook zijn kunnen te tonen. Onder meer Brighton liet zijn oog vallen op de aalvlugge rechtsachter en leende hem vanaf januari. In Zuid-Engeland kon hij niet meteen doorbreken, maar de Seagulls besloten hem toch te kopen, zonder terugkoopoptie van Chelsea. Bevrijd van het juk van de Blues, beleefde Lamptey een ongelooflijk seizoensbegin waarin hij 1 keer scoorde en 3 assists gaf in 11 wedstrijden. Maar een hamstringblessure houdt hem sindsdien van het veld. Lamptey speelde geen wedstrijd meer sinds 16 december.Chelsea speelt op een seizoen enorm veel wedstrijden. Je hebt de Premier League, de Champions League, de Fa Cup en de League Cup. Bijna een heel jaar door moet de Londense club ook midweeks spelen en daarvoor kan het altijd buigen op heel wat spelers uit de eigen jeugd. Een daarvan was ook Billy Gilmour. De Schotse middenvelder kende zijn opleiding voornamelijk bij Rangers en voegde zich bij de jeugd van Chelsea op zijn zestiende. Lampard zag het enorme potentieel van de jonge Schot in en liet hem in zijn eerste seizoen al 508 minuten opdraven bij de grote jongens. En daar zaten niet enkel bekerwedstrijden bij, ook in de Premier League kreeg de 18-jarige Gilmour zijn kans. Scoren of een assist aangeven zat er nog niet in, maar vooral tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool sloeg hij de Chelseafans en journalisten met verbazing. Door de moordende concurrentie op het middenveld moest Gilmour echter een stapje terugzetten, maar mocht hij dit seizoen ook al meespelen in de Champions League. Het bkijft echter wachten op de grote doorbraak.De achilleshiel van Lampards Chelsea lag vorig seizoen achterin. Hoewel er heel veel gescoord werd door de Blues, slikten ze ook te makkelijk goals. Toch wou Lampard ook daar verjongen en liet hij een jonge Fikayo Tomori debuteren. Lampard kende de jonge Brit goed, want hij stond nog onder zijn hoede bij Derby County in de Engelse tweede klasse.En hij deed het daarin best goed. Hij mocht vier wedstrijden in de Champions League volledig spelen en ook in de Premier League waren er 15 basisplaatsen weggelegd voor de 22-jarige Brit, die naast Dervy County ook al werd uitgeleend aan Hull City. Verschillende media zagen hem zelfs een tijdje als de natuurlijke leider van de defensie. Maar tijdens de zomer zagen ze dat Tomori het te moeilijk zou gaan hebben om zich in het team te spelen nadat ook Thiago Silva bij het team kwam. Er werd dan maar besloten om hem uit te lenen aan AC Milan, maar daar kwam hij nog niet te veel aan spelen toe. De concurrentie met Simon Kjaer en Andrea Romagnoli lijkt te hoog te zijn gegrepen voor Tomori.Een van de grote beloften in het eerste jaar van Lampard als T1 van de club, was Tammy Abraham. De smalle lange spits had er net een uitstekend seizoen opzitten met Aston Villa in de Championship en leek zijn kans volledig te krijgen bij de club. Lampard leek het namelijk niet meteen te vinden met Olivier Giroud en Michy Batshuayi. Tijdens de voorbereiding kreeg Abraham zelfs het nummer 9 opgespeld bij de club waar hij werd opgeleid. Het was duidelijk: Tammy Abraham moest de nieuwe topspits van Chelsea worden.En zijn eerste seizoen verliep ook aardig. Hij scoorde 10 keer in de eerste 13 wedstrijden van de Premier League en mocht zelfs zijn debuut maken voor de Engelse nationale ploeg. Maar na een korte heupblessure viel het stil bij de Engelse spits. In de rest van het seizoen kwam Abraham nog maar aan vijf doelpunten en dus werd deze zomer gedacht aan een vervanger. Die kwam er met Timo Werner waardoor Abraham op de bank verzeilde en nog mar sporadisch mocht meedoen.Onder Lampard mocht Abraham begin dit seizoen nog aardig wat wedstrijden invallen, maar sinds de komst van Thomas Tuchel en een knieblessure is dat ook alweer gedaan. Het is nu zoeken naar een nieuwe club voor de 23-jarige spits die vorig jaar nog iedereen leek te overtuigen van zijn kunnen.Slechts twee spelers van de tien debutanten onder Lampard zijn nog steeds een groot succes bij Chelsea. Een van die twee is Reece James. De jonge Engelse rechtsback was vorig jaar al een grote concurrent voor Cesar Azpilicueta en zette dit jaar die trend gewoon door. Zijn enorme snelheid en kracht aan de bal zorgen ervoor dat Thomas Tuchel veel aanvallender kan denken op de flanken, maar ook verdedigend kan James zo uit de voeten.En dat heeft ook Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, gezien. Richting het EK van deze zomer riep de Engelse selectieheer zo bijvoorbeeld geen Trent Alexander-Arnold op, maar wel Reece James. Hij lijkt op dit moment de eerste keuze te zullen worden op de Engelse rechtsback-positie.De andere topper die Lampard liet debuteren bij Chelsea, was Mason Mount. Hij kende de technisch vaardige aanvallende middenvelder al van bij zijn tijd bij Derby en wist dus wat hij aan de jonge Engelsman zou hebben. Fans en media noemden hem al 'de zoon van Lampard' omdat de twee het zo goed met elkaar kunnen vinden en ook qua stijl op elkaar lijken. Waar hij aanvankelijk nog naast het team viel door de grote concurrentie met onder meer Jorginho, Mateo Kovacic en N'Golo Kanté, is hij dit jaar de onbetwiste nummer één op het middenveld van de Blues. Met zijn rushes en vista laat hij Chelsea een niveau hoger spelen en houdt hij ook topaankoop Hakim Ziyech op de bank. En ook bij Engeland lijkt hij een grote toekomst voor de boeg te hebben.