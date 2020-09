Napoli startte sterk in Italië. Met dank aan Dries Mertens, één van de mannen in vorm.

Acht goals voor, nul tegen. Nog nooit gebeurd bij een competitiestart van Napoli sinds Aurelio De Laurentiis de club in 2004 overnam. Nu dus wel, met een opvallende rol voor Dries Mertens. De Leuvenaar aarzelde vorig jaar lang om bij te tekenen, maar sinds hij de klik heeft gemaakt, toont hij zich vaak present. Eerst stelde hij het record van de meeste goals ooit gemaakt door een speler voor Napoli scherper (het vorige record van de Slovaak Marek Hamsik stond op 121 goals, Mertens sloot vorig seizoen af met 125 doelpunten), en dit seizoen trekt hij die lijn gewoon door.Mertens maakte in de eerste twee wedstrijden al twee goals en gaf ook twee assists, waardoor hij nu in totaal al 127 keer scoorde voor Napoli.Voor de wedstrijd tegen Genoa wisselde trainer Gennaro Gattuso nog eens van tactiek. In plaats van een 4-3-3 koos hij voor 4-2-3-1 met voorin wat de Gazzetta dello Sport omschreef als 'La Grande Bellezza' (vertaald: de grote schoonheid), naar de titel van een van de betere Italiaanse films van het afgelopen decennium, goed voor een Oscar in 2013.De grote schoonheid betekende voor Napoli afgelopen weekend: diep in de spits Victor Osimhen, ex-Charleroi, die nog niet zelf kon scoren maar meteen een goeie indruk maakte in Italië, en daarachter drie technisch vaardige voetballers: Hirving Lozano, die zich na een moeilijk aanpassingsjaar herpakte, Lorenzo Insigne en Dries Mertens. Resultaat: 6-0, met één goal en twee assists van Dries. Het leverde een mooi plaatje op Instagram op met Mertens die Osimhen omarmt en aan de mythische materiaalman van Napoli, Tommaso Starace, zegt: morgen breng we je zo een koffietje.Komend weekend geven Mertens en co Juventus partij, in wat al een eerste toptreffen is. Een wedstrijd ook tussen twee gezworen vrienden die nu rivaliserende trainers zijn, Andrea Pirlo en Gennaro Gattuso, als speler bij Milan en in de nationale ploeg Pirlo's geliefkoosd slachtoffer voor zijn grappen.