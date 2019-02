Een ongelukkige Carrasco zit vast in China

In juli 2018, enkele uren voor de WK-troosting, belden we met Carmen Carrasco, de moeder van Yannick, voor een getuigenis over haar zoon. Ze zat op dat moment met de families in het hotel van de Rode Duivels. In het begin van het gesprek zei ze iets opmerkelijks: 'Ik wil best over de nationale ploeg spreken, maar niet over China, daarvoor zijn we hier niet.' Alsof het onderwerp taboe was.

...