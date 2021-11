Voor de duels tegen Estland en Wales, de laatste in de kwalificaties op weg naar het WK in Qatar, selecteerde Roberto Martínez als vanouds een brede kern. Nieuw in een groep van 29 met vooral bekende namen zijn Wout Faes en Dante Vanzeir.

Volgende week zaterdag kunnen de Rode Duivels nog eens geschiedenis schrijven. Dan komt Estland naar het Koning Boudewijnstadion in het kader van de kwalificaties voor het WK dat over iets meer dan een jaar begint in Qatar. Op hetzelfde moment ontvangt Wales Wit-Rusland. Wales is het enige land in de groep dat België nog van de eerste plaats kan houden; de tweede moet barrages spelen. Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt vijf punten.Een gelijkspel van de Rode Duivels én winst van Wales kan het duel van Wales-België op de slotspeeldag in Cardiff alleen nog een puur theoretisch belang geven. Verlies in Cardiff van de Rode Duivels zou Wales in dat geval op gelijke hoogte hijsen met de Belgen in de stand. Maar dan speelt in eerste rang het doelsaldo in de groep om de twee van mekaar te scheiden. Dat is voor de Duivels nu +17 en voor Wales +1. Bale en co zouden dus nog onwaarschijnlijk moeten uithalen om de groepswinst te pakken. Tenzij de Duivels beide matchen verliezen.Woensdag begint de aanloop naar de twee duels. Een dag later dan voorzien, na een hectisch najaar slim gezien van de bondscoach. Thibaut Courtois haalde het in Turijn onlangs nog aan, het schema zit overvol. Elke dag rust is welkom. Tenslotte zijn de tactische schema's bij de meesten overbekend.Bekend tenzij... de coach één jaar voor het WK plots gaat variëren en wat anders uitdoktert. Lukaku noch Batshuayi, dat zou in theorie de deur kunnen openen voor een andere veldbezetting voorin. Niet met één focal point, zoals de bondscoach het noemt, maar met een ander type.In zijn selectie past alleen Christian Benteke in dat profiel van Rom en Michy. Zijn drie andere spitsen - al noemde Martínez Trossard ook een optie - zijn runners in de ruimte: Origi, al kan die ook als pivot, De Ketelaere en Vanzeir. Kiezen voor continuïteit is spelen mét Benteke als 9 van bij de aftrap; het zou een zeldzaamheid zijn. Variëren is kiezen voor een lopende 9. Bijvoorbeeld met De Ketelaere.De aanwezigheid van Origi is opvallend. Dit seizoen speelde hij voor Liverpool nog maar twee minuutjes in de Premier League. Europees en in de ligabeker kwam hij meer aan bod. Vorige zomer leek het alsof hij uit die concurrentiestrijd bij de Reds weg zou gaan, helaas voor zijn talent gebeurde dat niet. Mede daarom heeft hij er onder Martínez een zeer perifeer bestaan als Rode Duivel opzitten. Hij was nog basisspeler bij het debuut van de bondscoach in 2016, maar sindsdien maakte hij nog maar weinig minuten: 18 in oefeninterlands in 2017, 1 minuut in die 5-2 bij Zwitserland voor de Nations League in 2018, 65 minuten tijdens twee interlands in de kwalificaties voor het EK in 2019 en een laatste 22 minuten tegen Ivoorkust vriendschappelijk, in 2020. Geen WK, geen EK, geen Nations League. Nooit kon Origi de bondscoach, ook trouw aan zij die in clubverband niet zoveel spelen, overtuigen om wat meer op hem te rekenen.De aanwezigheid van Vanzeir valt ook op. Een beloning voor zijn hard werk bij Union en van de hele ploeg, Felice Mazzu incluis. Martínez ging niet over een nacht ijs bij deze selectie, hij dook zelfs in de archieven en zocht rapporten op over Vanzeir op het WK in Chili met de U17. To assess de komende week, was het verdict. Even laten proeven en observeren, waar hij qua niveau staat in een groep die de lat heel hoog legt. Zijn kwaliteiten: weg van de bal.Yari Verschaeren betaalt de gebroken potten. Hij zat bij de vorige kwalificatiewedstrijd nog op de bank in Kazan tegen Wit-Rusland, maar mag nu opnieuw aansluiten bij de beloften, die spelen tegen Turkije en Schotland.In elke linie is er 'nieuw' jong talent. In de spits Vanzeir (23) en De Ketelaere, die in Turijn nog invaller was maar in deze kwalificatie nog geen speelminuten maakte. Op het middenveld: Sambi Lokonga. Hij krijgt nog eens een kans om zich te tonen in de kern. Zijn begin bij Arsenal noemde de bondscoach sneller dan verwacht, zijn progressie als Duivel loopt dan weer iets trager dan gehoopt, ook door een blessure. Op 2 september was de middenvelder er ook al bij tegen Estland, bij de 2-5 in Tallinn, hij viel toen een kwartiertje voor tijd in. Dat zou straks zomaar weer kunnen; nu Witsel geen te beste beurt maakte in Turijn en bij Dortmund liggen daar mogelijkheden. Idem voor Tielemans, na Turijn wel weer in stijgende lijn in Engeland.En in de verdediging zijn er proevertjes voor Arthur Theate en Wout Faes. Theate is met Bologna vaste waarde en voor Faes, vaak aanvoerder in de jeugdcategorieën maar daarna gezakt in de hiërarchie, is het een beloning voor twee jaar werk bij Metz, waar hij alles speelt. Dat heeft hij voor op Bornauw en Vanheusden, twee jongens die geregeld op de sukkel zijn met blessures.En zo test Martínez zijn troepen verder uit, in de breedte, (nog) niet qua veldbezetting. Met 29 man om op alles voorbereid te zijn, en nog steeds zonder Vermaelen, in de eindfase van zijn kampioenschap in Japan. Ook Lukebakio (eerder een keer in de basis en twee keer als invaller) is er niet meer bij. Op een jaar voor het tornooi gebruikte Martínez in de vorige zes wedstrijden van de kwalificaties al 31 spelers. Daar kunnen er de komende week nog een paar bijkomen.