Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Vandaag: de vreugde over de terugkeer van KDB en het zware programma van Manchester City.

De smile terwijl hij zich woensdag klaarmaakte om in te vallen, was zo breed als zijn woonkamer thuis in Manchester. Een maand nadat hij thuis tegen Aston Villa in de 59e minuut naar de kant moest met een hamstringletsel mocht Kevin De Bruyne het trainingspak weer uittrekken om in te vallen. Opnieuw op een woensdag, vier weken later, als vervanger van Raheem Sterling in het duel met Everton. Het stond toen al 1-3 en dat bleef het ook. Geen extra assist voor De Bruyne, wel een nieuwe zege voor City. De 17e op rij inmiddels.

City speelde niet zijn beste wedstrijd. Dat had ook te maken met de afwezigheid van de man in vorm, Ilkay Gündogan (11 goals in de voorbije 12 wedstrijden), de volgende in het rijtje geblesseerden. Het tempo blijft immers moordend. Even leek het erop dat de ploeg begin maart eindelijk eens wat rustigere weken zou kennen, maar inmiddels zijn die ook opgevuld met midweekwedstrijden.

De winstserie heeft immers ook gevolgen in de bekers, waar data voor moeten worden gevonden. Zo wordt het gat in de kalender tussen 27 februari en 6 maart (de derby tegen United) opgevuld met een vervroegd competitieduel tegen Wolves. En dat tussen 6 en 13 maart met een midweekse opdracht tegen Southampton. Die twee competitieduels worden op de voorziene data vervangen door een kwartfinale in de FA Cup tegen Everton en een finale in de ligabeker tegen Tottenham. Een en ander gebeurt op verzoek van Pep, die liever vervroegt dan verlaat, omdat hij dan iedereen fit wil hebben voor de Europese eindfase.

Rotatie

We zullen De Bruyne, die in Goodison Park naast zich ook Agüero op de bank zag zitten, dus nog véél in actie zien. De Argentijn, terug fit, viel evenwel niet in.

Rotatie is het kernwoord bij City, dat zondag Arsenal bekampt en woensdag zijn CL-campagne hervat met een bezoek aan Mönchengladbach. Everton mag dan wel uitstekend bezig zijn, Pep Guardiola sleutelde toch aan zijn elftal. Dit keer in de defensie, die in die goeie serie amper vijf tegengoals tegen kreeg en de sleutel van zijn succes bleek. De Catalaan weet dat hij straks op iedereen een beroep zal moeten doen. Dus mocht John Stones even rusten en kreeg Aymeric Laporte nog eens een kans. Het moet gezegd, helemaal vlot liep dat niet. De Fransman kreeg zelfs achteraf, via sociale media, zoveel kritiek op zijn tussenkomsten dat hij zich verplicht voelde om zijn twitteraccount heel even op privé te zetten. Maar Guardiola maalt er niet om. Hij wil, in zijn jacht op vier prijzen, dat iedereen vertrouwen en ritme heeft.

In afwezigheid van De Bruyne deed Bernardo Silva het goed. Als straks ook Gündogan terugkeert, wordt het drummen voor de plaatsjes op het middenveld. De kans dat Lionel Messi (33) zich daar volgend seizoen komt tussen wurmen, slinkt met de dag. De BBC liet gisteren weten dat het over bronnen in de club beschikt die ontkennen dat er een contractaanbieding op tafel ligt.

