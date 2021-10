Ronald Koeman heeft een nieuw toptalent in handen bij Barcelona, zo is de stellige overtuiging in Spanje. Gavi (17) speelde zich in een mum van tijd in de kijker van bondscoach Luis Enrique en werd afgelopen week de jongste Spaanse international ooit. Binnen jeugdacademie La Masía is niemand verrast over de sensationele doorbraak van de spelmaker.

Door Bas van den Hoven (Voetbal International)

Gavi had nog maar 288 minuten in het eerste elftal van Barcelona gespeeld toen hij al werd geselecteerd voor de Spaanse nationale ploeg. Luis Enrique had snel genoeg gezien van de tiener. Het oproepen van het Barcelona-talent past bij de aanpak van de bondscoach, die druk bezig is La Roja te verfrissen. Luis Enrique heeft de deur wijd opengezet voor de jeugd en onderstreepte dat door Gavi te laten starten in de halve finale van de Nations League tegen Italië in San Siro. Met zijn zeventien jaar en 62 dagen werd de middenvelder de jongste speler ooit in de Spaanse nationale ploeg.

Voor Gavi was zijn interlanddebuut extra bijzonder doordat hij tegenover zijn idool Marco Verratti stond. 'Zet hem van begin tot eind onder druk', had Luis Enrique de jongeling vooraf meegegeven. De debutant slaagde met speels gemak voor de test. 'Hij speelde alsof hij op het schoolplein of in zijn eigen tuin rondliep. Het is geweldig een voetballer erbij te hebben met dezekwaliteiten en persoonlijkheid', zei de coach tegen het Spaanse journaille nadat Italië in Milaan met 1-2 was verslagen. Hij had Gavi zien schitteren tegenover Verratti, Nicolò Barella en Jorginho, de middenvelders met wie Italië op 11 juli Europees kampioen werd. Het verlies tegen Spanje was voor de Italianen de eerste nederlaag sinds 10 september 2018.

Voor de jonge international was zo'n lofzang niet nieuw. Woorden van gelijke strekking had hij al gehoord na de overwinning van Barcelona op Levante, eind september. In dat duel beleefde Gavi zijn basisdebuut in Camp Nou. Daags na die wedstrijd deelde Barcelona twee foto's van hem met generatiegenoot Ansu Fati. 'Geloof in je dromen, hoe gek ze ook zijn', luidde het bijschrift. De ene foto schetste een beeld dat op zaterdagochtend rond vele amateurvelden te zien is: twee jeugdspelers die kinderlijk blij poseren na een wedstrijd. De andere foto was tijdens Levante-thuis

gemaakt en liet zien hoe blij Gavi was voor zijn voetbalvriend Fati. Toen de aanvaller het veld op kwam voor zijn rentree na bijna een jaar blessureleed, werd hij verwelkomd door de glunderende Gavi. De twee beelden samen stonden symbool voor hoe snel het kan gaan in het voetbal.

Hoop voor de toekomst

Het waren foto's die vrolijk stemden bij een club waar in de voorbije maanden vaak chagrijn heerste. De jeugd is het wapen waarmee Barcelona, en Koeman in het bijzonder, de stemming kunnen doen omslaan. Bij de zege op Levante kwamen liefst tien spelers uit de eigen opleiding in actie. Buiten de routiniers Gerard Piqué (34) enSergio Busquets (33) ging het om voetballers die hoop bieden voor de verdere toekomst. Degene die het meest opviel, was de jongste van allemaal.

Pablo Martín Paéz Gavira, voetbalnaam Gavi, is het talent van wie binnen La Masía allang veel wordt verwacht. Hij kwam als elfjarige al naar Barcelona, nadat hij had uitgeblonken in de opleiding van Real Betis. Gavi maakte in Catalonië al snel naam als tweebenige middenvelder met veel drang naar voren. Jeugdtrainers raakten onder de indruk van de manier waarop hij het spel versnelde en handig zijn weg vond tussen de linies. Franc Artiga is een van de coaches die Gavi onder hun hoede hadden binnen de Barça-opleiding en vertelde onlangs in gesprek met Goal over de kwaliteiten van zijn voormalige pupil. 'Hij kan in een tiende van een seconde binnen een actie van richting veranderen. Het lukt hem te improviseren onder alle omstandigheden. Het is echt lastig een speler met die kwaliteiten te vinden die zo'n handelings-snelheid heeft', aldus Artiga.

Ook bij Spanje maakte Gavi al indruk in de Nations League © GETTY

Die handelingssnelheid van Gavi viel op tegen Italië, evenals in de laatste duels van Barcelona, net als het vertrouwen waarmee hij speelt en de overtuiging waarmee hij om de bal vraagt. Het talent legt risico in zijn spel zonder veel balverlies te lijden. Gavi voetbalt brutaal in de goede zin van het woord. Brutaliteit is een eigenschap die veel van zijn oude jeugdtrainers hem ook toedichten als ze over Gavi aan het woord komen in de Spaanse kranten. Een van hen zei in El País: 'In zijn debuutwedstrijd in de A-ploeg verloor hij ook twee keer de bal en dat deerde hem niet. Hij heeft durf en is agressief in zijn spel. Wij als coaches denken altijd dat we spelers van alles moeten bijbrengen en dan heb je jonkies als Gavi die óns juist van alles leren. Zonder het uit te spreken, vroeg hij ons met zijn spel telkens om meer.' De trainer doelde op het krijgen van meer verantwoordelijkheid en meer uitdagingen.

In het diepe

Dat laatste is precies wat Gavi nu ook van Koeman krijgt. Tegen Getafe gooide de coach hem al in het diepe. Bij een 2-1 voorsprong mocht de spelmaker uit Andalusië debuteren. Gavi viel samen met Nico González (19) in de 74ste minuut in om Barça weer de volledige controle op het middenveld te geven en Getafe kansen op de gelijkmaker te ontnemen door de bal simpelweg in de ploeg te houden. Míchel, toen nog coach van Getafe, gaf de twee uit de Barça-opleiding na afloop indirect een groot compliment door te zeggen: 'Mijn ploeg was erg goed tot de drinkpauze. Na het invallen van Gavi en Nico, die erg belangrijk waren voor ze, lukte het Barça het tempo uit de wedstrijd te halen.'

Het spelen met ruimtes en beïnvloeden van het tempo gaat Gavi gemakkelijk af. Regelmatig is hij al echt de regisseur in het aanvalsspel van Barça en uit zijn handelen aan de bal spreekt durf, oog voor ruimte en het talent om linies te doorbreken. Koeman herkende die kwaliteiten snel toen hij de destijds nog zestienjarige middenvelder in de voorbereidingsperiode de kans gaf mee te trainen bij de A-selectie. Gavi overtuigde zó dat na enkele dagen al duidelijk was dat hij mocht blijven. Daarna ging het snel. De creatieve middenvelder debuteerde op

29 augustus in het eerste elftal en mocht zich op 1 september voor het eerst laten zien in Spanje Onder-18, waarna vijf weken later al zijn vuurdoop als A-international volgde. De teller staat inmiddels al op zeven optredens in het eerste van Barça. Koeman is niet terughoudend met het opstellen van Gavi, die ook al mocht spelen in de zware Champions League-wedstrijden tegen Bayern München en Benfica, en in de competitietopper tegen Atlético Madrid.Koeman heeft een nieuwe parel in handen gekregen in een periode waarin het doorbreken van talenten voor hem als geroepen komt. Het is te gemakkelijk te stellen dat het laten spelen van veel jonge voetballers het gevolg is van de uitgaande transfers en de vele blessures. Koeman toonde vanaf zijn start als coach van Barcelona de wil de jeugd de kans te geven, iets waar het nogal eens aan ontbrak bij trainers van de Catalanen sinds het vertrek van Pep Guardiola in 2013. Koeman hevelde Óscar Mingueza en Ronald Araújo over vanuit de B-ploeg, hielp met het geven van veel speeltijd revelatie Pedri tot bloei te komen en zag in zijn eerste maanden bij Barça Ansu Fati floreren. In de eerste maanden van zijn tweede seizoen als trainer in Camp Nou dient zich een nieuwe stroom talenten aan. Het heeft er alle schijn van dat Gavi de meest bijzondere is van allemaal.

Toekomstbeeld Spanje hoopgevend 'Zonder trofee, maar met een toekomst', kopte de Spaanse sportkrant AS afgelopen maandagochtend na de verloren Nations League-finale van zondagavond tegen Frankrijk (1-2). Gavi kreeg opnieuw een basisplaats van bondscoach Luis Enrique en speelde verdienstelijk tegen de regerend wereldkampioen. Ook viel de ingevallen dribbelaar Yeremi Pino (18, Villarreal) wederom in positieve zin op. De horizon oogt rooskleurig voor Spanje. Luis Enrique verdient complimenten voor het schetsen van een hoopgevend toekomstbeeld. In plaats van te kiezen voor meer ervaring, biedt de voormalige Barcelona-trainer de grootste talenten van het land al snel een podium. Met Ferran Torres (21, Manchester City), Eric García (20, Barcelona) en Gavi stonden in de Nations League-finale drie spelers aan de aftrap die deze eeuw zijn geboren.

