Vrijdag trekt de Eredivisie zich op gang met de confrontatie tussen SC Heerenveen en Willem II. Wat mogen we verwachten? Redacteur Frédéric Vanheule, attent volger van de Nederlandse competitie, bespreekt een aantal thema's.

Kunnen AZ, Feyenoord en PSV een nieuwe titel van Ajax verhinderen?

...

Kunnen AZ, Feyenoord en PSV een nieuwe titel van Ajax verhinderen?Frédéric Vanheule: 'Dat belooft alleszins een bijzonder moeilijke opgave te worden. Niet in het minst omdat de Amsterdammers al - voor het derde jaar op rij - verzekerd zijn van een plaatsje in de groepsfase van de Champions League. Daarvoor incasseren ze sowieso als startpremie 15,25 miljoen euro. Die financiële kloof wordt dus almaar groter.'Ajax verkocht wel de sterkhouders Hakim Ziyech voor 40 miljoen euro aan Chelsea en Donny van de Beek voor 39 miljoen euro aan Manchester United, maar dat zorgt ervoor dat de financiële mogelijkheden om te zoeken naar geschikte opvolgers alleen maar groter worden.'Ajax bleef zijn politiek trouw met de aankoop van jonge buitenlandse talenten: offensieve middenvelder Mohammed Kudus (19) kwam voor 9 miljoen euro over van het Deense FC Nordsjaelland, de Braziliaanse rechtsbuiten Antony (20) voor 15,75 miljoen euro van FC São Paulo. Het is aan aanvoerder Dusan Tadic en coach Erik ten Hag om hen te integreren in de offensieve speelstijl. Van international Quincy Promes wordt verwacht het team een andere dimensie te geven.''Bij PSV beloofde de Duitse trainer Roger Schmidt aanvallend vuurwerk, maar hij zoekt nog een aantal puzzelstukjes om een kampioenenteam te bouwen. Met doelman Yvon Mvogo, modern opgeleid, en linksachter Philipp Max werden al wat stenen gelegd, nu moet technisch directeur John de Jong nog voor een centrale verdediger en een controlerende middenvelder zorgen.'Arno Slot is bij AZ bijzonder blij dat de toptalenten Myron Boadu, Calvin Stengs, Owen Wijndal en aanvoerder Teun Koopmeiners aan boord bleven. Ze dromen van de groepsfase in de Champions League, waar ze bij uitschakeling van Dinamo Kiev in de play-offronde mogelijk op KAA Gent (of SK Rapid Wien) stoten. Ondertussen zijn ze wel al zeker van van de groepsfase in de Europa League, goed voor een premie van in totaal 6,5 miljoen euro. Het openingsduel bij FC Utrecht werd door de KNVB zelfs uitgesteld, wat aangeeft hoeveel waarde ze bij onze noorderburen schenken aan die Europese coëfficiënt.'Bij Feyenoord zou technisch directeur Frank Arnesen er niet van schrikken dat ouderdomsdeken Dick Advocaat op zijn 72e nog absoluut geen zin heeft in stoppen. Alhoewel een titel toch een ferm kunststukje zou betekenen. De Kleine Generaal staat garant voor een goede organisatie en slaagt er telkens weer in om resultaten te halen, waarbij hij ook spelers individueel beter maakt.'Wat mogen we nog verwachten van de terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen?Vanheule: 'Het zal de Eredivisie zeker wat extra kleur en meer cachet geven, want zijn komst na een sabbatjaar zorgt toch voor heel wat toegenomen media-aandacht. In het noorden van Nederland waren ze zo veel belangstelling niet gewoon. Het kan de regio enkel maar goed doen, want het aantal sponsors nam behoorlijk sterk toe, net als het aantal abonnementen én het budget. Alleszins blijft het een sterk staaltje vanwege het duo Wouter Gudde-Mark-Jan Fledderus, die Robben overhaalden om bij 'de FC' nog een laatste keer zijn kunstjes op te voeren.''Alleen mogen de verwachtingen niet te hoog liggen. Heel omzichtig wordt er omgesprongen met de inzetbaarheid van de nieuwe aanvoerder, die duidelijk fysiek nog moet groeien naar zijn voormalige topniveau. Robben waarschuwde als eerste voor overdreven euforie. Maar hij kan wel een katalysator zijn voor de rest van het team, om straks beter te doen dan de negende plaats van vorig seizoen.' SC Cambuur en De Graafschap kregen door corona en de uitspraak van een rechter tegen de KNVB geen promotie. Viel dit besluit te verdedigen?Vanheule: 'Bij RKC, dat in de Eredivisie blijft, haalden ze zeker opgelucht adem daardoor. Het was goed dat er al midden mei duidelijkheid kwam in deze zaak en er geen juridisch kluwen kon ontstaan de weken en maanden die daarop volgden. Een aantal staartploegen krijgen daardoor een nieuwe kans, maar moeten ook beseffen dat het om een eenmalige uitzondering gaat.''Oud-doelman Fred Grim moet in Waalwijk voor een mirakel zorgen, met heel beperkte financiële en sportieve mogelijkheden. Onze landgenoot Anas Tahiri, een middenvelder, was vorig seizoen een aangename smaakmaker. Bij Anderlecht werd Thierry Lutonda gehaald. Van Club Brugge kwamen Ahmed Touba en Cyril Ngonge. Wordt dit hun ideale vitrine? En met rechtsachter Gregory van der Wiel, die ook een comeback maakt, treffen ze er alvast een ex-ploeggenoot.'