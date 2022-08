De verdediging is nog steeds het grote vraagteken voor de Rode Duivels met het WK dat over bijna drie maanden begint. Ook het voorbije weekend werden die twijfels niet meteen weggehaald door matig acterende Belgen. Een overzicht.

Toby Alderweireld: de leider van Antwerp

Toby Alderweireld: de leider van AntwerpNa een jaar in Qatar is de Antwerpenaar alweer terug van zijn avontuur in Qatar om zich voor te bereiden op het WK in de Belgische competitie die toch wat hoger staat aangeschreven dan de Stars League in het Midden-Oosten. Toby Alderweireld startte in de eerste vier wedstrijden en hielp de Great Old met vier clean sheets. Sindsdien slikte Antwerp echter drie doelpunten in twee wedstrijden, de eerste in Lilleström zonder de international en de andere twee zondagavond in de 'topper' tegen OH Leuven.Volgens Jean Butez brengt hij veel sereniteit en trekt hij de andere spelers mee naar een hoger niveau. Ook aanvallend is hij met zijn lange ballen - om het spel snel te verleggen of om onder de druk uit te komen - van groot belang, zeker met een spits als Michael Frey voorin. Hoewel velen zich aan het begin van de zomer vragen stelden bij zijn optredens in de Nations League voor de Rode Duivels, hebben deze eerste paar weken ons gerustgesteld dat hij nog steeds in vorm is. Alderweireld zal waarschijnlijk nog even de rots in de branding blijven voor de Duivels, ook al is hij niet meer de speler van weleer bij Tottenham.Dedryck Boyata: de man 'zonder meerwaarde' voor HerthaBoyata is waarschijnlijk een van de meest bekritiseerde Belgische verdedigers in de nationale ploeg, waar hij, afgezien van zijn masterclass tegen de Rus Artem Dzjoeba op het EK, meer voor chaos dan rust zorgt. En nu is die onrust er ook bij zijn club Hertha. Eind mei was onze landgenoot nog aanvoerder van de Berlijnse club. Meer nog, hij was zelfs de redder door een doelpunt tegen Hamburg in de degradatieplay-offs. Maar enkel die heldendaad was niet genoeg om zijn voor de rest tegenvallend seizoen te doen vergeten. Sinds de komst van de nieuwe coach Sandro Schwarz is zijn situatie dan ook drastisch veranderd. Boyata zat zelfs niet op de bank toen de competitie dit weekend hervat werd tegen buren van Union. Ondanks de 3-1-nederlaag lijkt een terugkeer in de ploeg niet voor binnenkort, als je de woorden van Hertha's sportief directeur Fredi Bobic mag geloven: 'Het is niet zo dat we het gevoel hebben dat hij op dit moment iets extra te bieden heeft, dus we denken eraan om hem te verkopen. Tenzij hij ons kan overtuigen op training'. Met andere woorden, Qatar is meer dan ooit in gevaar voor Dedryck Boyata, tenzij zijn directe concurrenten het nog slechter doen.Leander Dendoncker: gewoon op het middenveld bij de WolvesLeander Dendoncker, die na de blamage tegen Nederland met succes een nieuwe kans kreeg in de Belgische verdediging, lijkt wat last te hebben van een club- en bondscoach die niet op elkaar ingespeeld zijn. Toen Martínez hem in het begin nog vooral als vervanger van Axel Witsel beschouwde, speelde hij bij Wolverhampton in de verdediging, en nu Dendoncker bij de nationale ploeg Alderweireld en Vertonghen moet vervangen, gebruikt Bruno Lage hem steevast op het middenveld. In zijn eerste Premier Leaguewedstrijd van het seizoen was de door Anderlecht opgeleide speler in ieder geval al een basisspeler, wat altijd goed nieuws is. Zijn team ging tegen Leeds echter met 2-1 de boot in, met dank aan een verdediging die niet op punt leek te staan. Sommigen zouden graag zien dat onze landgenoot naar achteren verhuist, terwijl anderen erop wijzen dat dat niet mogelijk is omdat er geen alternatieven zijn op het middenveld. Jason Denayer: een lucratieve of sportieve deal?Toen Jason Denayer zijn contract bij Lyon niet wilde verlengen, werd aangenomen dat de 27-jarige verdediger op zoek zou gaan naar een betere ploeg dan Les Gones. Er was een tijdje sprake van een overstap naar Rennes, maar uiteindelijk was het die andere Rode Duivel Arthur Theate die naar Bretagne trok. Hij werd ook genoemd in Spanje (Sevilla), Engeland (Newcastle) en Italië (Torino). Maar toen werden de onderhandelingen ineens ingewikkeld en raakte Saoedi-Arabië erbij betrokken. Volgens journalist Sasha Tavolieri bood Ettifaq FC, 11e in het laatste kampioenschap, hem hetzelfde salaris als in Italië, maar dan wat hij netto zou verdienen en vooral met een contract van vier jaar. Ook een andere club uit het Arabische land is in de dans sprongen: Al Nassr, vorig seizoen derde. Veel minder concurrerende bestemmingen dan die die aan het begin van deze zomer aan hem werden gelinkt.Jan Vertonghen: een seizoen op de bank?Met de aanstelling van Roger Schmidt als hoofdtrainer van Benfica waren er twijfels over de speelkansen van Jan Vertonghen. De Duitser heeft graag snelle spelers achterin, wat niet meer zo vanzelfsprekend is voor de Belgische recordinternational. Super Jan zat op de bank tijdens de derde voorronde van de Champions League tegen PSV en kwam ook in de seizoensopener niet op het veld. Schmidt geeft de voorkeur aan het duo Nicolas Otamendi - Morato. Als Joao Victor en Lucas Verissimo terugkeren uit blessure, kunnen zij onze landgenoot, die het licht niet meer ziet in het Estadio da Luz, misschien zelfs voorblijven. Nu hij het laatste jaar van zijn contract ingaat, moet Vertonghen mogelijk de Turkse aanbiedingen, waaronder die van Besiktas, die hij afgelopen mei kreeg, heroverwegen. Als hij dat niet doet, zal hij in Qatar aankomen zonder veel minuten in de benen.Timothy Castagne: op de flank blijvenDe Leicesterspeler maakte het eerste Belgische Premier Leaguedoelpunt van het seizoen tegen Brentford. Brendan Rodgers stelde hem op aan de rechterflank, een positie die ook de zijne zou moeten zijn (in concurrentie met Thomas Meunier) in de basisopstelling van de Rode Duivels. Momenteel lijkt dat ook de beste oplossing voor de ploeg, met een Alderweireld die terug op niveau speelt, al is Castagne een goede back-up.Wout Faes: antiheld tegen MarseilleVelen vinden dat Wout Faes een kans moet krijgen in de nationale ploeg. Nu moet hij dat zelf nog afdwingen door goede prestaties bij Stade Reims. Vorig seizoen speelde hij er op een degelijk niveau, maar nu begon Faes het nieuwe op een valse noot tegen Marseille. De nogal Belgisch getinte ploeg verloor met 4-1 in de Velodrome, met een scorende Faes, al was het wel in eigen doel. Was hij er niet helemaal bij door transfergeruchten, zoals de Franse kranten suggereren? Er wordt namelijk steeds meer gefluisterd dat Torino, na de waarschijnlijke afwijzing van Denayer, zijn zinnen zou hebben gezet op de 24-jarige Belg. Arthur Theate: een debuut om snel te vergetenDe duurste Belgische verdediger ooit (20 miljoen) was zijn liefdesverhaal bij Rennes op de mooiste manier begonnen door in zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd meteen te scoren. Maar in zijn officieel debuut liep dat even anders. Opnieuw scoorde Theate, maar net zoals Faes gebeurde dat in het verkeerde doel. Wat uiteindelijk ook het enige doelpunt werd in de verliespartij tegen Lorient. De ex-speler van Bologna had het blijkbaar moeilijk om van deze klap te herstellen, want hij was in het geheel niet bijzonder briljant en kreeg drie minuten voor het einde ook nog een gele kaart. L'Équipe gaf hem een teleurstellende 3/10. Een nachtmerrie.